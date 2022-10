La participación de Nigeria en la persecución por equipos femenino, marca un hecho histórico, pues desde que el evento se lanzara en la categoría femenina en 2008. Esta es la primera vez que un equipo de mujeres del continente africano participa en un mundial. Sorprendentemente, también es la primera vez que el equipo mexicano toma la salida.

De 16 equipos contendientes la competencia real se dio entre las primeras 8 escuadras:

1. Italia con 4´11″ 011

2. Gran Bretaña, a 2″106

3. Francia a 2″414

4. Australia a 4″162

5. Alemania a 5″ 867

6. Países Bajos a 6″759

7. Canadá a 7″866

8. Estados Unidos a 8″108

Lejos quedaron las nigerianas quienes tuvieron un retraso de 1´:13″538, a más de 4 vueltas de las italianas, pero el hecho es histórico por abrir el camino a la competencia de ciclismo de pista que requiere una gran tecnificación, trabajo en equipo, acoplamiento, sincronización, resistencia, potencia, equipamiento especializado, técnicos preparados, campamentos de entrenamiento y ser apoyadas financieramente para poder competir en estos niveles. Seguro estoy que pronto las veremos competir con mejores marcas.

El equipo mexicano, integrado por Yarely Acevedo, Antonieta Gaxiola, Jessica, Bonilla y Vitoria Velazco, se quedó a 25″923 de las ciclistas italianas, perdiendo casi casi a dos vueltas. El equipo mexicano tiene más experiencia que las nigerianas, han competido en esta disciplina desde su introducción y han estado presentes en Copas del Mundo y Campeonatos Panamericanos, sin embargo, faltan recursos y disponibilidad para verlas crecer en conjunto.

Las ciclistas mexicanas no han tenido malos resultados en los campeonatos del área panamericana y centroamericana, incluso han llegado a vencer a potencias como Canadá, Cuba y Colombia, pero la realidad es que si no se invierte en un buen proyecto en donde se les dé oportunidad a las seleccionadas de desarrollar todas las habilidades técnicas y se les apoye con eventos de fogueo que les ayude a elevar el nivel no tendremos resultados sobresalientes.

Las ciclistas mexicanas, tienen un gran talento y son competitivas en cualquier lugar, lo que requieren es que Conade y sus técnicos, se pongan a trabajar en proyectos viables en donde nuestro ciclismo se muestre competitivo.

Yarely Acebedo, es medallista mundial juvenil y el resultado fue gracias a su familia, y al escaso apoyo que el ciclismo organizado, ya que Conade solo le ha podido brindar autorizaciones y avales ahora que no tenemos federación.

Yarely Acevedo

Es lamentable que teniendo tan cerca al equipo de Estados Unidos y Canadá no podamos aprovechar para tener una planeación que realmente apoye a nuestras corredoras a dar lo mejor de ellas. Estoy seguro que la cuarteta mexicana tiene la capacidad de llegar dentro de las 8 mejores cuartetas de persecución femenina del mundo, si les dan la oportunidad.