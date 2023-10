Nota del pasado 11 de octubre: Un desplegado, un “abajo firmantes” de la izquierda electoral de la Ciudad de México en apoyo a la precandidata de Morena a gobernarla, fue publicado en La Jornada. Más de 800 “destacadas personalidades”; “artistas, intelectuales, académicos, científicos, periodistas ‘y más’”, lo firman. Destacan la trayectoria y el perfil de Clara Brugada Molina, su trabajo como delegada/alcaldesa en Iztapalapa en tres ocasiones; la transformación positiva que se ha experimentado en esta geografía de la ciudad bajo su administración: en seguridad, movilidad, esparcimiento, condiciones de vida en general.

Los firmantes destacan el programa UTOPÍAS: Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social. Al menos se han construido trece de ellas en Iztapalapa, donde pareciera que la utopía transita de ilusión inalcanzable a posibilidad concreta; aunque siempre habrá algo que imaginar e ilusionar. Las Utopías materializadas por Brugada “representan un cambio de paradigma. Uno donde el arte, la cultura, el deporte y la recreación –temas que suelen verse como secundarios— ocupan un lugar central”, escribe el periodista Hernán Gómez, que ha visitado y reporteado a la alcaldía, “una irrupción estética en el espacio público, un acto de justicia social y una forma de llevar la imaginación al poder. Son un encuentro afortunado de política pública, promovidos por un gobierno local que busca dignificar a los pobres… una intervención en el espacio público que permite que hoy los jóvenes iztapalapenses tengan una opción distinta que quedarse en casa frente a un televisor o atrapados en el ocio y el vicio… [y en cuanto a la movilidad hay] que subirse al cablebús que construyó el gobierno de Claudia Sheinbaum –el teleférico más grande del mundo— y contemplar desde las alturas los más de 10 mil murales y azoteas pintadas por talentosos artistas o la cantidad de caminos iluminados en una demarcación que era la más insegura de la ciudad… La izquierda no debe conformarse con administrar como los demás, ni simplemente gestionar las crisis. Debe inventar nuevas formas de gobernar. En Iztapalapa hay una que vale la pena conocer y, en una de esas, replicar en el resto de la ciudad”, concluye Gómez (“Las utopías de Clara Brugada”; El Universal, 14-05-23). No puedo más que estar de acuerdo con esta perspectiva.

Las Utopías de Iztapalapa “Son grandes complejos culturales, recreativos, sociales, deportivos y con un modelo de bienestar”, define Clara Brugada en entrevista con Sabina Berman el pasado 6 de julio en su programa de “Largo Aliento”, de Canal Once.

Recorrido a las UTOPÍAS de Iztapalapa:

Tanto Berman como Gómez son parte de los abajo firmantes que han hecho de Clara su opción política. Otro argumento que algunos de los firmantes han expresado abiertamente es el perfil del principal oponente de Brugada, Omar García Harfuch: un policía (su elogiada eficiencia en la seguridad de la Ciudad de México no subraya lo suficiente la contraparte de la política social tanto del gobierno local como sobre todo del federal; sí, Sheinbaum y López Obrador, que han atendido las causas de la violencia con programas generales de bienestar; para ello resulta valioso el análisis de Fabrizio Mejía para SinEmbargo, 11-10-23).

No es despectivo llamarle policía a García, pues eso ha sido. El argumento se dirige a sus antecedentes familiares, abuelos y padre generales militares en los tiempos más cruentos del partido hegemónico en el poder, el PRI. Él no tiene responsabilidad en las acciones de sus antecesores, pero es un dato que sin duda ofrece señales de su perfil. Otro punto del argumento tiene que ver con su propia trayectoria antes, durante y después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; un trágico evento aún no aclarado del todo. Por último, otro punto del argumento es la indefinición ideológica de García Harfuch; no es de izquierda, no elabora un razonamiento de izquierda, no tiene una trayectoria de izquierda. Una ciudad que desde 1997 ha sido ganada por la izquierda electoral, con García podría desdibujarse y correrse al centro y aun a la derecha; ya Miguel Mancera traicionó los principios de los cuales se benefició al llegar al poder en 2012. Esta crítica plantea entonces, “La Ciudad de México no deber ser gobernada por un policía”.

La contraposición entre la valoración favorable a Brugada y la negativa a García, lleva a los “abajo firmantes” referidos, a firmar.

Los “abajo firmantes” de la izquierda electoral de CdMx con Clara Brugada.

En la lista hay nombres que no conozco, personas con las que tengo diferencias, otras de quienes he sido crítico y algunas que francamente no me simpatizan y aun merecen mi desdén, mas en este asunto coincido con los firmantes; yo que he participado en los movimientos desde la huelga universitaria de 1987 como estudiante y siempre he votado por la izquierda electoral. El objetivo común es de la mayor importancia. Y es que estoy de acuerdo con Hernán Gómez, que comparte el desplegado en su cuenta de twitter, “estamos en un momento crítico y frente a una emergencia para el país, para la CDMX y para el proyecto de la 4T. En un momento como este no podemos ser tibios. Hacen falta definiciones CLARAS. Por eso decidí firmar este desplegado a favor de @ClaraBrugadaM: Con Clara Brugada Molina. Para caminar juntas y juntos”.

Y naturalmente, Clara agradece: “Estoy profundamente agradecida por el apoyo de más de 800 destacadas personalidades de los ámbitos cultural, artístico, intelectual, académico, científico, periodístico y más, a través de la carta publicada hoy en @LaJornada. Su respaldo llena mi corazón de fuerza y determinación. Cada día, somos más quienes anhelamos construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con renovada energía, nos encaminamos a ganar la encuesta y liderar la defensa de la 4T en nuestra querida Ciudad de México”.

Debo decirlo. El perfil deseable para la ciudad era Rosa Icela Rodríguez, pero esta no tuvo el suficiente valor para asumir el reto; algunos dicen que su determinación final para no competir se debió a una decisión superior para beneficiar a García; esto no podría significar más que Sheinbaum y López Obrador. Si esto fuera cierto, en el desplegado tienen la respuesta de quienes les han apoyado por lustros y decenios; y esa visión de los firmantes la comparten cientos de miles en la ciudad (veremos qué reflejan las encuestas pues, en los hechos, existe una manipulación de medios en favor de García).

Y también debo decirlo, de los cuatro precandidatos registrados habría elegido a Hugo López-Gatell. No obstante, la crítica que se le ha hecho por el cargo de alta responsabilidad que tuvo durante la epidemia del Covid-19, y aunque argumente muy racionalmente ante el embate de los medios, pesa de manera negativa en su perfil; una lástima que la manipulación arrastre la opinión pública en este punto (un supuesto periodista “objetivo” como René Delgado le pregunta y señala “¿por qué desprecia tanto a la sociedad, doctor?; usted parece víctima; se da baños de pureza, usted es la corrupción”; sin duda colinda en la carroña despreciable el sobrevalorado Delgado).

Entonces, por su perfil y trayectoria, me adscribo asimismo, como “los abajo firmantes”, al apoyo en favor de Clara Brugada. La historia política del país y de la Ciudad de México ha sido incluso violenta, no ha sido fácil arribar al punto en que se inicia la construcción de la democracia (desde 1997 en CdMx) como para arriesgar lo que se ha alcanzado y revertirlo. La resistencia, la construcción y consolidación democrática en la ciudad debe persistir en la izquierda electoral de convicción no de conveniencia; la democracia debe estar siempre en acción y construcción. Por ello, hay que ser muy claros con el futuro de la Ciudad de México.

Entrevista de Sabina Berman a Clara Brugada:

La Quebradora; una de las UTOPÍAS de Iztapalapa.

Héctor Palacio @NietzscheAristo