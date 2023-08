Duplica Adán Augusto número de asistentes y asambleas sobre Claudia Sheinbaum. Al cierre de esta semana la ex jefa de gobierno suma 80 asambleas, con un máximo de 10 mil asistentes; mientras el ex titular de Gobernación contabiliza 142 asambleas con más de 20 mil asistentes

Con más de 20 mil asistentes, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López arrancó su primera asamblea en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en donde fue notoria la concurrencia al compararla con la asamblea informativa en la misma entidad de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la cual no superó los cuatro mil espectadores, hechos que siembran una duda ¿habrá cambiado el presidente de favorito?.

Lo único que podría explicar el aforo tan robusto de las asambleas del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los eventos tan desalmados que ha protagonizado la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum sería que el presidente, Andrés Manuel López Obrador haya dado instrucciones a los gobernadores para fortalecer a su paisano.

Tras dar continuidad con sus respectivos recorridos, el aspirante a convertirse en coordinador de la Cuarta Transformación; Adán Augusto López Hernández visitó en su gira de cierre este fin de semana los estados de Tamaulipas y Veracruz, ambos eventos fueron multitudinarios, pues se contabilizaron más de 20 mil asistentes.

Presentación de Augusto López (Especial)

Veracruz, no fue la excepción, Augusto López ha visitado la entidad en cinco ocasiones, en 12 ciudades distintas. La última, el puerto veracruzano con más de 20 mil asistentes.

En contraste, este mismo fin de semana Claudia Sheinbaum también visitó el estado de Veracruz, en donde realizó una asamblea informativa en Ciudad Mendoza con al menos cuatro mil asistentes; posteriormente se dirigió a la ciudad de Córdoba con una concurrencia de cerca de diez mil personas, según datos de la propia ex jefa de gobierno.

Poca asistencia de personas en la ultima semana de recorridos de Claudia Sheinbaum (Especial)

Para el cierre de esta semana, Sheinbaum Pardo concluyó con 80 asambleas, mientras que López Hernández se mantiene con el mayor número de asambleas realizadas que todos los aspirantes con 142.