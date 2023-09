“Lo trágico es que en su arrogancia infundada la gente intenta someter a la naturaleza a su voluntad.” MASANOBU FUKUOKA

Si no se tratase de un tema tan serio, me daría risa. El que Andrés Manuel López Obrador diga que lo sucedido en el Frente es un desfiguro y pura declinación es morderse la lengua hasta sangrar o mirarse en un espejo muy muy grande y no reconocerse en el mismo.

Rompiendo por enésima vez las disposiciones electorales que prohíben al presidente hablar de aspirantes, procesos electorales, preferencias ideológicas y partidos, descalificó el proceso interno del Frente Amplio por México al decir que la designación de Xóchitl Gálvez es producto de “una comedia, una farsa”. Valdría recordarle que la candidata presidencial designada por él para la 4t es, desde el 2021, Claudia Sheinbaum, a quien en diversas ocasiones la ha señalado —directa e indirectamente— como quien le sucederá. Remedo de campañas que el régimen y el partido en el poder se ha soplado estos dos últimos meses y donde el gasto no ha sido nada chistoso y más bien una tragedia; ese sí gran desfigure viendo la precaria situación en la que se encuentra la salud pública en México, comenzando por el desabasto de medicamentos en nuestro país que suma ya más de cuatro años.

AMLO insiste en querer verle la cara a la ciudadanía. Como en la mañanera del 30 de agosto cuando sobre el Frente y la hidalguense dijo: “esto ya está planchado”.

¡Vamos! Si de planchados hablamos, la imposición de Claudia Sheinbaum.

Aunque ni tan bien planchado pues, a partir de que inició la campaña interna en Morena, Marcelo no ha dejado de señalar errores, favoritismos y trampas. Es más, es el día en que los morenistas involucrados en las encuestas siguen desconcertados e inconformes o, bien, dicho en tono de farsa: se les está arrugando el asunto a pesar de querer tenerlo muy bien planchado.

Pero como sobre advertencia no hay engaño, para reparar lo que se ha salido de curso (o, en otras palabras, hacer un repaso a lo que ya había estado planchado), la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, avisó a los senadores de Morena y fuerzas aliadas que “vendrán días, semanas y meses de definiciones, y que algunos no quedarán satisfechos”…

Y si bien no mencionó nombres, algunos ya se esbozan. Sabemos quiénes no quedarán de acuerdo: las corcholatas que no ganen, pero en especial esa que no ha entendido el claro y autoritario mensaje repetido desde hace tres años. En el obradorismo no cabe la democracia, no nos hagamos.

Mientras la joven funcionaria federal avisa del descontento que se ciñe a Morena, Xóchitl se alza como la candidata del Frente. Caray, demasiado tarde para que López Obrador le abra la puerta de Palacio Nacional…

Quedan claras las diferencias entre Xóchitl y Claudia. La primera trae el apoyo de la ciudadanía y los partidos trataron de escamotearle su triunfo, la segunda ha estado en campaña con dineros públicos desde hace tres años. Eso sí, sin el genuino apoyo ciudadano. Acarreados muchos, comprados más. Mexicanos convencidos pocos. No se ve a la ciudadanía apoyándola de forma espontánea. Una ha surgido como candidata por aclamación; sobresalido —igual que lo hiciera Vicente Fox y el propio Andrés Manuel en su momento— por sus desplantes, por su carisma.

Pero que adicionalmente ofrece una política social con justicia, pero también con crecimiento, construida de manera informada; la otra ofrece… continuar con la 4t.

Siempre lo he dicho, buena parte del enojo reciente de López Obrador es que no tiene a Xóchitl en su equipo. Claro que sí.