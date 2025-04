Precisamente ayer, a través de estos espacios de opinión, hicimos énfasis en lo sustancial que significa Michoacán para la lucha democrática del país. Se trató, desde luego, de una intensa batalla por sentar las bases de un proceso de transformación. La respuesta a todo ello, además de la historia en esa participación por la emancipación de nuestra nación, es que el territorio Purépecha tiene una cultura vasta que enlista una serie de sucesos que han marcado el devenir sociopolítico. Aquí, por ejemplo, nació el Frente Democrático Nacional, que, gradualmente, sentó los pilares del nacimiento del Partido de la Revolución Democrática. Nadie puede negar que, como tal, el PRD fue el pionero que cargó con las demandas de una ciudadanía que, en décadas, vivió bajo el yugo del conservadurismo.

Desde esa perspectiva, hicimos hincapié en la base social que significa Michoacán para el movimiento lopezobradorista, sobre todo porque ha traído beneficios sociales en todas las materias. Por lo mismo que hacemos énfasis en ello, no podemos soslayar el punto crucial que vive Guerrero. Esa entidad, en términos de respaldo a la presidenta constitucional de México, es la más elevada considerando los niveles tan altos que tiene en el primer semestre de su mandato. Para ser más precisos, la jefa de Estado, en aquel punto, subió a casi 82%. Eso nos lleva a concluir que Guerrero, para este proceso de transformación que tiene continuidad, es el territorio más lopezobradorista. Así lo reveló un estudio nacional que se publicó hace poco.

A nuestro juicio, se han combinado dos factores importantes que impactaron directamente en las evaluaciones que se obtuvieron a través de una recolección de datos. Uno de ellos, sin duda, las acciones que está llevando a cabo la gobernadora constitucional en Guerrero, tomando como base la rápida reacción que se puso en marcha en Acapulco después del desastre natural que vivieron los habitantes.

Otro de esos elementos, que además marca un hito importante porque se están cumpliendo los compromisos que se signaron en tiempos de campaña, es el trabajo que está llevando a cabo la gobernadora, Evelyn Salgado. Algunos aspectos peculiares, como la obra y la infraestructura, pero también el fortalecimiento al campo y al corredor turístico, han detonado positivamente para que la mandataria, en ese nivel que ha reflejado el lopezobradorismo para gobernar, se sitúe entre los 10 gobernadores con mayor porcentaje de aprobación.

Y esas estadísticas que marcan un despegue en las encuestas, considerando el trabajo que realizan los mandatarios, son uno de los muchos elementos que hoy, por supuesto, sigue motivando a respaldar las políticas públicas de la presidenta constitucional. Y Guerrero, que ha sacado a flote ese amor por el movimiento lopezobradorista, se pone a la cabeza como la entidad que más apoyo le muestra a la ahora presidenta. Sí tomamos en cuenta eso, sumado a las encuestas que ya comienzan a circular, Morena, por mucho, ha tomado la delantera para refrendar la aplanadora del 2021. Siendo así, y con la voluntad del grueso de la población, podemos afirmar que la coalición Seguimos Haciendo Historia tendrá larga vida en uno de sus principales epicentros.

El único tema que habrá que resolver, especialmente la dirigencia nacional de Morena, es la lista de aspirantes a la gubernatura. De entrada, no hay ningún impedimento para que los aspirantes de Morena, por el tema que se alargó sobre nepotismo, tengan alguna limitante. Eso, lo comentamos hace poco, será una decisión que tome el pueblo de Guerrero. Por eso los espacios de participación se deben de abrir, en especial porque es una voluntad de la gente que, por usos y costumbres en Morena, es la que toma el rumbo de quienes serán sus representantes en las boletas. Desde luego, el mismo CEN debe fomentar esas reglas sin excluir a nadie. Eso, a nuestro juicio, se llama democracia y, de paso, respeto a la propia constitución que aprobó hace poco el rubro de nepotismo y no reelección.

Además, siendo francamente honestos, tenemos una percepción muy clara de qué es y qué no es nepotismo. Quienes han afianzado su paso por la política, y tengan aspiraciones legítimas, pero exista un tema de consanguinidad, no puede ser catalogado como nepotismo. De hecho, sigo sosteniendo que nepotismo, como una connotación que se encumbró en los tiempos del conservadurismo, era regalar los espacios de participación a quienes no lo merecían, es decir, al amiguismo y al compadrazgo, lo mismo al parentesco sin ninguna experiencia ni trayectoria en la política. Testimonios hay muchos, sobre todo en la época del PRI , donde desfilaron actores y personajes mediáticos de la televisión que, para el caso, jamás aportaron nada al desarrollo de México. Por eso y por varios aspectos, hemos llegado a la conclusión que, en concreto, Morena debe abrir el compás a quienes son parte fundamental, especialmente como miembros activos y fundadores del partido guinda.

Y ya que hablamos de precursores de la lucha por la democracia en México, hace unos días, con un merecido homenaje, se honró la memoria de Vicente Guerrero, un liderazgo combatiente en esa lucha por la emancipación de nuestro país. Desde ese tiempo, hasta la fecha, su nombre es sinónimo de entrega, pero sobre todo amor y fervor por la patria y la defensa de la soberanía. Me dio mucho gusto que los senadores de Morena, ante la magnitud que significa su semblanza, le reconozcan ser partícipe de aquellos personajes que defendieron a capa y espada la libertad que estaba sujeta al yugo de los españoles.

Notas finales.