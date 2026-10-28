LA POLÍTICA ES DE BRONCE

Guadalupe Taddei, la primera mujer en presidir el Instituto Nacional Electoral (INE), terminó envuelta en un escándalo de presunta corrupción, tráfico de influencias y relaciones personales que escribirá una de las páginas más delirantes de la tragicomedia política mexicana. El episodio estalló a menos de un año de las elecciones federales de 2027, precisamente cuando se discute el presupuesto del organismo electoral. Los videos y audios difundidos, inicialmente minimizados, contienen escenas y conversaciones que parecen extraídas de una película de Luis Estrada. Ni el director de La ley de Herodes habría imaginado semejantes personajes, parlamentos y situaciones.

Más allá del espectáculo mediático, renuncia de Taddei abre una crisis institucional de enormes proporciones. Correspondería a los consejeros restantes resolver la conducción provisional del Instituto, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento constitucional para designar a quien ocupe la presidencia. Morena y sus aliados pueden decidir en solitario, pero deberán decidir si buscan construir un acuerdo con la oposición o asumen solos el costo político de la designación. El problema es que la credibilidad del árbitro electoral no puede reconstruirse mediante una simple operación aritmética. Las elecciones de 2027 necesitan un INE confiable.

Hay una pregunta que flota en el ambiente y que nadie ha respondido satisfactoriamente: ¿quién filtró los videos y audios atribuidos a Guadalupe Taddei y al empresario Alfredo Hernández? Las teorías abundan. Conviene ordenar las especulaciones, sin confundirlas con hechos. La primera hipótesis apunta al entorno familiar o sentimental del contratista. Alguien cercano pudo haber tenido acceso a su teléfono y difundido las grabaciones por despecho, celos o venganza. La segunda posibilidad conduce al mundo de los negocios: algún socio, competidor o antiguo aliado que, después de una ruptura comercial, decidió utilizar información privada para destruirlo públicamente.

La tercera hipótesis resulta todavía más extravagante: que el propio contratista hubiera difundido el material después de un conflicto personal con la consejera presidenta. Sería una operación de destrucción mutua, difícil de explicar racionalmente, pero no imposible en el universo de las pasiones. La cuarta posibilidad tiene un contenido estrictamente político. Los demonios del espionaje podrían estar sueltos nuevamente. México conoce perfectamente las operaciones clandestinas de vigilancia, intervención de comunicaciones y utilización de información privada para liquidar adversarios. Ahí está el antecedente de Pegasus. Sin pruebas técnicas, sin embargo, sería irresponsable atribuir las filtraciones a una operación de espionaje.

La quinta hipótesis apunta hacia sectores del propio aparato gubernamental. Si efectivamente existían investigaciones desde 2023 en la Unidad de Inteligencia Financiera y en el Órgano Interno de Control del INE, habría que preguntarse quién conocía esos expedientes, quién tuvo acceso a la información y qué intereses podrían beneficiarse de su difusión. Una filtración desde alguna institución pública sería particularmente grave porque convertiría los instrumentos del Estado en herramientas de presión política. Ninguna de estas cinco hipótesis puede darse por cierta sin una investigación independiente. Tampoco la ausencia de un desmentido demuestra, por sí misma, que las grabaciones sean auténticas.

Sea cual sea el origen de las filtraciones, el daño institucional está hecho. La renuncia no sustituye las investigaciones ni esclarece quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quién permitió los posibles conflictos de interés.

La responsabilidad podría extenderse a funcionarios, proveedores y redes de protección política. También debe investigarse el origen de las grabaciones, porque exhibir posibles actos de corrupción no concede licencia para violar la ley. El INE necesita recuperar su autoridad moral antes de 2027. Hay responsables por identificar y cuentas por rendir. Como dice el refrán popular: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.