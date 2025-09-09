Guadalajara es una ciudad viva, compleja y poderosa. Una ciudad que enfrenta grandes retos, pero también tiene todo para salir adelante. Desde que asumí la responsabilidad de gobernarla, decidí hacerlo desde otra mirada: cercana, presente y comprometida con transformar lo cotidiano. Una ciudad que te cuida.

Y cuidar no es solo atender emergencias o resolver trámites. Cuidar es poner orden, tejer comunidad y transformar lo cotidiano para que la vida de las personas mejore. Con esa visión, nos propusimos un horizonte rumbo a los 500 años de Guadalajara: hacer de esta ciudad, una ciudad que cuida.

Esa visión es también nuestra forma de construir seguridad. Porque la seguridad no se impone, se construye desde la raíz, con confianza y con comunidad. Por eso dividimos la ciudad en once comunidades, para acercar el gobierno a donde más se necesita y articular nuestra estrategia sobre cuatro pilares:

Pilar 1: Policía de proximidad

La seguridad empieza con confianza . Fortalecimos la policía de proximidad para que escuche, prevenga y actúe con inteligencia social. Creamos 353 chats vecinales activos y capacitamos a sus elementos. La percepción de inseguridad hoy es la más baja desde 2017. Eso también es gobernar cuidando.

Pilar 2: Servicios y espacios públicos de calidad

Donde hay abandono, crece la inseguridad . Por eso recuperamos lo esencial: alumbrado, limpieza, parques, unidades deportivas. En este esfuerzo, recuperamos para el gobierno el servicio de recolección de basura tras más de 30 años concesionado. Invertimos más de 3 mil millones de pesos, compramos 160 camiones y logramos 95% de eficiencia. Transformamos una crisis en una oportunidad.

Pilar 3: Política social con enfoque de cuidados

Nuestros programas sociales no reparten apoyos desde el escritorio : nacen de escuchar, acompañar y cuidar. Creamos la primera Red Territorial de Cuidados del país, con espacios donde cada mes miles de personas —mujeres, infancias, personas mayores o con discapacidad— reciben atención real. Porque no todos necesitan lo mismo, pero todas y todos merecen ser vistos.

Pilar 4: Corresponsabilidad ciudadana

Nada de esto sería posible sin la gente . Por eso impulsamos los Martes Comunitarios, donde caminamos por las colonias, escuchamos y decidimos con vecinos. Y los Sábados de Corresponsabilidad: días para limpiar, pintar y recuperar espacios públicos juntos. Cuidar también es compartir el gobierno.

Guadalajara, gracias por confiar.

No todo está resuelto, pero hay una visión y un rumbo claro. Hoy florece una ciudad que se sabe capaz de cuidarse, avanzar y transformar su historia.