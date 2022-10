POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS

Las expresiones musicales son parte de la cultura de los pueblos, sin lugar a dudas. En recientes fechas, en el Zócalo de la ciudad de México se ha presentado Grupo Firme y el pasado fin de semana Joan Manuel Serrat.

No se puede poner en duda el éxito de los eventos, por lo menos por el nivel de popularidad del Grupo Firme, así como la larga trayectoria nacional e internacional por generaciones del cantante español Serrat.

En ese mismo sentido de éxito de eventos, podemos mencionar a la ciudad de México sin lugar a dudas cosmopolita a nivel de cualquier urbe internacional, como Nueva York, Barcelona, Londres, entre otras.

A esto también se puede sumar en el espectáculo capitalino, desfiles como el de “Alebrijes”, que ya es una tradición por el Museo de Artes Populares. De este mismo nivel, los cráneos exhibidos en el paseo de la reforma, así como el transitar de las catrinas, aquellas que inmortalizó José Guadalupe Posada.

Sin lugar a dudas, aunque la ciudad este dividida en dos ideales políticos, sus habitantes y visitantes la conjuntan para disfrutar de ella y lo que se les presenta, sin costo alguno.

Veamos, ahora qué sigue.

Layda, un paso atrás y se vale

Este fin de semana llamó la atención un tuit publicado en la red de la gobernadora de Campeche @LaydaSansores, donde se lee “Atención, Monreal nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar”.

Lo anterior alertó a los cibernautas por lo antes expuesto por la gobernadora referente a temas del presidente nacional del PRI, Alito Moreno.

Lo de llamar la atención, es que ahora los programas OnDemand, de los políticos se pondrán de moda y, se estarán convirtiendo en foros de denuncia. Layda Sansores, ya utiliza las diferentes plataformas para difundir su programa los #MartesDelJaguar.

En sentido contrario al anuncio del próximo martes, Ricardo Monreal Ávila, mencionó que todo esto se mueve por el tiempo de anticipación de la sucesión Presidencial. Es claro, que la presión hacia líder del Senado es orillarlo para buscar un rompimiento interno. Se ha echado mano de estrategias directas en redes sociales en su contra y, en sentido contrario en el trabajo senatorial, si algo queda claro, es que la mayoría de las leyes que han transitado por la cámara alta, las ha empujado el zacatecano.

Así que, en este tenor Ricardo Monreal y, sobre todo por que es política, sabe que el espionaje es parte del juego, tanto nacional como internacional en la historia de los países y, en esta época digital más aún, sino pregunten por #guacamaya.

Y la historia continúo, sin afirmar que se presentaría alguna filtración de información en el #MartesDelJaguar, la cuenta de Layda Sansores postea: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal.

“Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”. #MartesDelJaguar.

El paso atrás en las redes sociales, de la gobernadora Layda Sansores San Román, vuelve a congelar las redes. El nombre #Layda se convierte en #TT y los cibernautas rumoran desde que no tiene información, pasando por acciones indebidas de la gobernadora, hasta indicaciones de palacio nacional para que no continuara con esta estrategia de enfrentamiento político.

