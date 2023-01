La etapa de Andrés Manuel López Obrador como expresidente, como es lógico y natural, cada día está menos lejana. Por lo mismo, deberíamos todos el meditar en el tremendo error que sería el tener a un activo político de sus dimensiones solo dando vueltas en su propiedad familiar de Palenque, Chiapas, desayunando huevos motuleños, de ahí a anazar en escribir alguno de sus libros que tiene en mente, tomar la siesta en una hamaca o caminar entre ceibas y guayacanes. Por supuesto que el presidente tiene más que merecido sus buenos años de descanso, pero no al grado de que la Nación no aproveche su experiencia, patriotismo y visión de Estado.

Una actividad que pudiese realizar sería algo similar a lo que dedicó el general Cárdenas sus últimos años como expresidente (digo ‘últimos como EX’, porque en los primeros llegó incluso a fungir como el secretario de la Defensa Nacional del presidente Manuel Ávila Camacho, en el marco de las hostilidades por la Segunda Guerra Mundial) el presidente de la comisión del Balsas, donde hasta el año de su fallecimiento, 1970, dedicó el concurso de sus esfuerzos a gestionar y supervisar obras sociales y de infraestructura en las regiones del sur del país. Y cito al general Cárdenas porque lo ideal para que el país (y toda la región ‘mesoamericana’) se beneficie de su valía, sería el que encabezara algo así cómo el más que frustrado Plan Puebla Panamá, creado durante el foxismo, con supuestos grandes alcances, más sólo en el papel, porque en los hechos se limitó a un ente burócratico y oneroso más, propio de la época dogmática neoliberal. De hecho y paradojicamente, es en el presente sexenio donde se adivinan ya los cimientos acerca de ir cerrando la brecha entre el México del norte con el del sur sureste, con obras magnas y estratégicas, cómo lo son el Tren Maya y el corredor interoceanico transitsmico. Un Andrés Manuel que se dedicara a ser el centinela de esa magna meta, para continuar gestionando y supervisando obras, programas y acciones de gobierno con esos fines, no solo le daría vida a el como un personaje comprometido con la justicia social y el bienestar del pueblo, sino que al país lo mantendría en la senda de eliminar las obscenas desigualdades entre los ‘dos Méxicos’.

La tradición presidencialista mexicana obliga a los expresidentes a un bajo perfil, pero no así a un malentendido ostracismo; su espíritu yace en sumar a la estabilidad política, no a matarlos en vida, cómo en más de una ocasión ha sucedido. Sólo recordar a un Ruiz Cortines cómo delegado fiduciario de Nacional Financiera para el estudio, explotación y organización de metales no ferrosos; a un Pascual Ortiz Rubio como gerente de Petromex (durante el cardenismo) y cómo representante del gobierno en el patronato de la asociación nacional de ingenieros y arquitectos de México; o bien a un Abelardo L. Rodriguez como gobernador de Sonora y/o después como presidente del consejo consultivo de pesca; a un Emilio Portes Gil como Embajador en Francia y La India y/o como director de la comisión nacional de seguros; a un Miguel Alemán como miembro de la Academia mexicana de la lengua (de la que fué incluso su tesorero por una década) o como presidente del Consejo Nacional de Turismo durante 25 largos años, hasta el día de su fallecimiento; a un Gustavo Diaz Ordáz como fugaz (pero útil, en cuanto a su símbolismo, por ser el primero luego de muchas décadas de ruptura de relaciones durante el franquismo) embajador de México en España o un Miguel de la Madrid cómo director del Fondo de Cultura económica (FCE) de 1990 al 2000.

De otras actividades de otros expresidentes no valdría la pena ni hablar, de las intrigas de un Salinas de Gortari, hasta los ominosos cargos de Zedillo y Calderón dentro de multinacionales beneficiadas durante sus gobiernos, pasando por el ‘Centro Fox’ de Vicente Fox, el cuál se utilizó en más de una ocasión para seguir desviando recursos públicos a manos privadas.

Si bien, como bien dijo don Adolfo Ruiz Cortines en su momento, pertenecer a “la augusta institución de los ex”, cuando recibió su modesta encomienda de parte del presidente López Mateos afirmó: “servir a la Patria dónde ordene el presidente de la República es un deber y un honor para todo Ciudadano mexicano, pero en el caso de los expresidentes estimo que es una obligación patriótica, ya que la experiencia adquirida en el ejercicio del poder ejecutivo de la Nación debe corresponder al beneficio de esta y no al beneficio personal, cómo así lo asentó el presidente Adolfo López Mateos.”