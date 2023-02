Han habido dichos de AMLO durante lo que va del sexenio que han sido completamente equivocados. Dichos que han sido lacerantes, agresivos , humillantes y ofensivos.

Exponer en esta columna todo lo que erróneamente ha dicho Obrador me tomaría una eternidad.

Pero creo, sin temor a equivocarme, que lo declarado por el presidente ayer en su mañanera fue uno de los errores más graves que pudo haber cometido: “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Sí, porque antes el presidente quitaba y ponía a su antojo al presidente de la Corte”.

Para empezar este discurso está plagado de incongruencia. Totalmente un pensamiento confuso y delirante.

Pero además de todo es un discurso que el presidente se lo cree: Realmente él piensa y siente que todo lo que pasa en este país es por él, debido a él y gracias a él.

Así que de plano lo externó de ese modo: Gracias a mí la ministra es presidenta de la Suprema Corte de Justicia.

El presidente de México está confundido y eso es muy peligroso.

Lo es porque al estar tan obnubilado por la rabia de ver que no todo lo sale bien lanza un comentario totalmente irrespetuoso hacia la ministra Norma Piña, pero además con una brutal connotación misógina y machista. Lo dijo y lo hace el presidente de un país como el nuestro en el que diariamente y cada vez más asesinan a mujeres.

No es un presidente tan feminista como lo ha querido vender el obradorismo.

Que tenga a mujeres junto a él es para que se dobleguen y se sometan absolutamente a él, no porque sea feminista. Y con su dicho de ayer a todos nos quedó claro.

Me van a perdonar la comparación pero AMLO ya hasta se parece a Sergio Andrade. ¡Sí!, ese hombre con aire encantador que atrapaba a las mujeres emocionalmente las controlaba para sus deseos y fines.

El presidente después del comentario de ayer ha perdido en demasía la aceptación de las mujeres de este país hacia él.

Y no somos pocas... Que nos cuente bien.

Pero al presidente parece no importarle. Segura estoy que sus súbditos al escucharle decir esto, corrieron a aconsejarle que se desdijera, que recapacitara, que compusiera lo dicho. Me lo imagino así, moviendo su cabecita diciendo “no, no y no” para sostener su dicho.

Acá la cosa es que no nada más se afecta a él mismo, sino que afecta también las pretensiones políticas de Claudia Sheinbaum.

Porque el que Claudia le aviente tantas porras a un presidente que acaba de decir que gracias a él las mujeres logran lo que logran, de pasadita quema a Claudia y la hace ver como otra rival de otras mujeres.

El propio Obrador está acabando con su famoso proyecto de transformación. Nadie más que él.

No hay oposición consolidada. Así que es el el que desmorona sus intenciones de que Morena hiciera sido la única fuerza política de este país.

El presidente no escucha consejos, no entiende de razones. No baja la cabeza para aceptar opiniones de otros.

Se hace lo que él dice. Y si lo contradicen se enoja. Manda y ordena a los demás decir lo que él quiere decir.

Por eso salió Jesús Cuevas a decir en días pasados que la ministra Piña no se paró a saludar al presidente.

Eso no fue cosa de Jesús. Digo, no es que lo considere brillante pero no creo que de él haya sido esta iniciativa de tuitear algo así. Casi puedo como clarividente adivinar que Obrador se lo ordenó decir.

En fin que es probable que el ocaso de Morena se va a dar si el presidente sigue en el poder. Así de terrible... así de real.

Porque últimamente ya no controla la entraña y el hígado, porque le gana la rabia y la ira y se enfoca en eso todos los días.

Lamento mucho por todos los que han creído ciegamente en él.

Dudo que ya a casi más de la mitad del sexenio logre cambiar.

Hay gente que ya no cambia.

Pero la buena noticia es que hay gente que sí es posible que cambie y esa es la gente que con todo el amor hacia este país busque y tenga la esperanza de encontrar mejores alternativas para no seguirnos hundiendo junto con un hombre que lo único que ha sabido hacer es querer que se le aplauda.

Es cuanto.