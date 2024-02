La oposición no lo ha querido reconocer, pero, de pies a cabeza, Morena ha trepado a la cima de las preferencias desde hace muchos meses. Apuntando en esa dirección, el partido guinda encabeza la intención del voto para la transición del ejecutivo federal. Hablamos de más de 30 puntos de ventaja a favor de Claudia Sheinbaum . De igual forma, el lopezobradorismo ha tomado la delantera en las nueve entidades federativas a contender, de acuerdo con los datos que publicó SDP Noticias. Esto quiere decir que rebasaron en estados como Jalisco, Yucatán y Guanajuato, los que se suman a sus territorios clave. En lo personal, es un tema que no me sorprende por el crecimiento acelerado que ha tenido Morena.

Y como Morena se ha mantenido fuerte y cohesionado para la elección que se avecina, ganará la presidencia y las nueve entidades federativas. Faltan prácticamente tres meses para conocer ese desenlace, por lo que tarde que temprano volveremos a constatar un hecho sin precedentes. La víspera, de hecho, es potencialmente a favor de la causa morenista. Dado que la contienda es para las entidades federativas, hay un abanico amplio de estudios metodológicos que, como un escenario previo, nos muestran una radiografía de lo que pasa en cada punto del país.

La encuesta de encuestas, por ejemplo, que se ha convertido en un recurso que evalúa el entorno de mediciones y nos ha ido dando una conclusión más exacta de la inclinación de la población civil, recientemente ha mostrado estados con tendencias similares, que desde este momento prácticamente tienen el triunfo de Morena asegurado, lo anterior, como dijimos, se fundamenta en un mecanismo que mes con mes sale a la luz pública. Eso, a propósito, nos ha llevado a deducir el escenario que viviremos en Tabasco, Chiapas, Puebla, Morelos, CDMX y Veracruz. Todos puntos estratégicos.

Todos esos estados, por cierto, son actualmente gobernados por Morena y la coalición. O sea, hay un fenómeno social que, en esta coyuntura electoral, sigue ofreciendo las condiciones para el triunfo, eso sí, de una forma o en un escenario que se pronostica avasallador. En ese orden, por ejemplo, Tabasco promedia la intención del voto más holgada con 74%. Se nota que, más allá del buen perfil que significa la figura de Javier May , es el principal laboratorio del lopezobradorismo. Siendo así, Morena está en plenitud en uno de sus epicentros clave, con un efecto similar en los demás estados.

En Chiapas, otro de los puntos gobernados por Morena, las condiciones son similares a Tabasco. Podemos decir que, en ese sentido, el sur del país constituye el segundo bastión más significativo del lopezobradorismo. Eduardo Ramírez parte como el favorito indiscutible para ganar la gubernatura. En este mes, a través de la encuesta de encuestas, promedió el 68% de la intención del voto. Como mencionamos anteriormente, es una elección técnicamente saldada a favor del ex coordinador de los senadores de Morena, quien apuntaló, como hemos fundamentado, un liderazgo crucial para imponerse, primero, a la encuesta interna que aplicó el partido. Podrá decirse que, por lo que significa ese mecanismo interno, pasó la mayor prueba de fuego.

Una vez superada esa etapa, Eduardo Ramírez tiene prácticamente todo para ganar sin ningún contratiempo. Al ver ese grado de efervescencia que se vive en Chiapas, no tenemos ninguna duda del promedio que detalló la encuesta de encuestas. Y no solo se ha mantenido en la cima de las preferencias, sino que ha ido en ascenso. Pasó de 66 a 68% en febrero. En pocas palabras, un presagio claro de quien será el próximo sucesor de Rutilio Escandón.

Haciendo un análisis similar, la Ciudad de México vive uno de sus mejores momentos. Clara Brugada, en esta etapa previa, cuenta con el 60% de la intención del voto. Lo que más ayudó, queda claro, es la unidad que se ha generado al interior de Morena. De acuerdo con la encuesta de encuestas, la coalición Seguimos Haciendo Historia ganará la CDMX, y la mayoría de las alcaldías que estarán en juego. De hecho, como hemos podido constatar, el lopezobradorismo se llevaría los puntos más estratégicos e importantes, entre ellos la Cuauhtémoc.

Lo que sucede en Tabasco, CDMX y Chiapas, pasa en Morelos, Puebla y Veracruz, que se sumarán a la lista de entidades que, una vez llegue la votación, serán ganadas por Morena y por goliza. La tendencia es muy clara. De hecho, estos tres puntos que mencionamos al final, tienen un porcentaje semejante. En Puebla, por ejemplo, Alejandro Armenta encabeza la perspectiva social con más del 63%. Será, en ese sentido, el próximo gobernador constitucional. Eso lo tenemos muy claro en pleno proceso de precampaña, con el apoyo mayúsculo de la sociedad.

Es un hecho inminente los altos índices de intención del voto que promedian las seis entidades federativas que mencionamos. Cada una de ellas, por cierto, muy por arriba del 60%. Eso es, sin temor a equivocarme, un hecho similar a lo que vivimos en aquel histórico 2018. Morena ganará la presidencia y, con ese efecto, arrasará en los estados. Cada uno de los candidatos, de hecho, ha ido asumiendo esa responsabilidad que cargan en sus hombros. Por esa situación, la coalición Seguimos Haciendo Historia doblegará al Frente Amplio por México por goliza.