Los conflictos bélicos continúan, el crimen organizado y la trata de personas operan a nivel global, traspasan fronteras, limitaciones que los gobiernos de los países controlan. Los tratados internacionales signados por las autoridades de las naciones durante casi un siglo se siguen violando.

Los criminales traspasan fronteras. La cooperación de los países es fundamental en un mundo globalizado en donde los delincuentes hacen de sus fechorías violentando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, se recuerda la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional para promover la paz, la seguridad global, el respeto a los derechos humanos.

Se leen y se escuchan comentarios positivos y negativos sobre el trabajo que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la construcción por la paz a nivel mundial, luego de su ardua labor durante 81 años para encontrar el bienestar generalizado entre los habitantes de las naciones.

Las manifestaciones realizadas por parte de integrantes de la sociedad civil han hecho evidente la incapacidad de las y los servidores públicos para erradicar la violencia, la pobreza, el desempleo, la deserción escolar, los feminicidios, la delincuencia organizada, y trata de personas, por mencionar algunas problemáticas y delitos enraizados.

El bien común solo se escucha en los discursos pronunciados por parte de las y los gobernantes. Parece una ilusión.

También es una ilusión el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de la ONU, incluyendo a México. Diecisiete objetivos que los gobiernos tendrían que poner en práctica apoyados en las leyes, programas de gobierno, políticas públicas eficientes. No deficientes.

“Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia” (ONU).

En México las problemáticas existentes han rebasado a las autoridades porque no encuentran la fórmula mágica para erradicar los problemas que adolecen a las familias mexicanas. Faltan más de 130 mil personas desaparecidas que no han logrado regresar a sus hogares.

Es reconocible que a la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las políticas públicas en la atención a las causas como justicia social, revela que otros gobiernos de distintos partidos políticos solo se habían mofado del pueblo. Aunque no es suficiente.

Cada nación tendrá que trabajar por el bienestar generalizado de sus habitantes, la cooperación internacional es de suma importancia para erradicar los delitos globalizados que acechan a grupos vulnerables traspasando fronteras.