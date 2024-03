A nivel campaña, que no a nivel político, ni ético... Pobre Xóchitl . Sin idea, sin rumbo, está rodeada y arropada por toda clase de perdedores con un largo historial de fracasos en procesos políticos.

Ahí está el tal Jorge Castañeda, fracasado y fugaz titular de relaciones exteriores durante el sexenio de Vicente Fox (autor, entre otras cosas, de la mamonsísima frase “the whole enchilada / la enchilada completa”), dando “consejos” para estrategias de campaña desde un programa de TV.

Según Castañeda, propagandista neoliberal que en sus años mozos no fue “aeromozo”, sino cosplayer revolucionario en Cuba, el “manual” para enfrentar al monstruo en que se ha convertido la ventaja de Claudia Sheinbaum es “go negative”,

Yo respondería al bufonesco personaje, que si la estrategia es “go negative”, ir a lo negativo, a la campaña de odio y miedo, la frase completa, capturando una frase de la derecha estadounidense con la que tanto simpatiza en su ideología, sería “go negative, go broke” (ir a lo negativo, es ir a la quiebra).

La realidad es que la mayoría de los ciudadanos ya estamos hartos del cinismo y de las campañas negativas y de miedo de la derecha, cuando el peso está fuerte, la economía crece más que las de países en recesión como el Reino [H]Un[d]ido, Alemania y Japón y la seguridad ha mejorado en comparación con los sexenios de Calderón y EPN.