Histórico, antes que jurídico e incluso que político resulta el fallo condenatorio a Genaro García Luna emitido por una Corte de Nueva York en los Estados Unidos, el hombre encargado de la seguridad pública del país durante la larga noche panista de doce años es ya, oficialmente por decirlo de alguna manera, el criminal que más daño le ha infringido a este país en más de un siglo. El Partido Acción Nacional, por lo visto, aún no ha caído en la cuenta del gigantesco desprestigio en que ha caído y del que muy difícilmente se podrá recuperar.

Curioso resulta (‘kármico’, dirían los esotéricos) que García Luna haya sido hundido en lo judicial por medío de un instrumento del cual, el mismo, usó y abusó en sus años en el poder, esto es la figura del testigo protegido, por lo general, criminales en proceso que se disponen a cooperar en juicios declarando contra X o Y personajes; García Luna destruyó con ese método incontables vidas, abonando al clima de injusticia y anarquía en el que cayó el país luego del fatídico fraude del año 2006 y su hija, la falsaria guerra contra el narco.

La diferencia es que en Estados Unidos está figura se utiliza por medio de métodos científicos, a diferencia de México, donde se hizo la más de las veces de manera rupestre y obscena. Nunca pensó Genaro García Luna que sus “grandes amigos” los gringos, que solamente los muy tontos no saben que tienen siempre interéses más nunca amigos, se valdrían de la misma figura jurídica para condenarlo a una virtual prisión perpetua; incluso Felipe Calderón, siempre se pensó, torpe y apocado como es su sello, impune por el irrelevante hecho de tener y fijar en su cuenta de Twitter un libro de Obama autografiado y dedicado a él, como si no hubiera miles de ejemplares en similares condiciones y como si eso fuera a tener valor alguno, ya no digamos legal, sino apenas impacto mínimo en la opinión pública.

En el Siglo VI antes de Cristo, un general gobernante autócrata, de nombre Falaris, de la Ciudad Estado de Acragante, entonces perteneciente a la antigua Grecia, que pasó a la historia por un artefacto diseñado para “impartir justicia”, que consistía en un toro de metal de tamaño real, elaborado por un afamado escultor, con un compartimento donde se introducía a la víctima para luego ser este puesto al fuego, ya prendída la hoguera los infelices daban horrosos alaridos de espantoso dolor, que mediante un complejo sistema de tubos, convertian dichos gritos en brahamidos idénticos a los de un toro bravo. El dictador a la postre cayó, y paradójicamente su destino final fue el vientre mismo de su invento y juguete demoníaco preferido, murió calcinado a fuego lento dentro del todo, sí, el famoso Toro de Falaris.