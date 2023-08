Toma cerrada. Vemos la cara sonriente, cabello negro y ojos “pizpiretos” de Xóchitl Gálvez; abrimos un poco la toma y vemos sus huipiles y su bicicleta eléctrica. Abrimos la toma un poco más y aparece la cara de Marko Cortés; abrimos más la toma y aparecen las carotas de Alejandro Morenos, El terrible Alito y Jesús Zambrano. Cambiamos el lente, utilizamos un gran angular, aparece el panorama completo. Las malas compañías de Xóchitl Gálvez. Ahí están de cuerpo entero, quienes perdieron el 2018, quiénes serían los beneficiados del crecimiento electoral o un eventual triunfo, del Frente Amplio por México.

Hace una semana, un amigo que vive en Mérida vino algunos días a la CDMX. Con mucho entusiasmo me dio sus opiniones del crecimiento de Xóchitl Gálvez en los medios de comunicación y las redes sociales. Le comenté que las direcciones partidarias controlan el proceso de selección del dirigente del Frente Amplio por México. Que el método fue diseñado para que Alito, Zambrano y particularmente, Marko Cortés tengan la última palabra en cada etapa. Muy orgulloso contestó que el “movimiento social” había rebasado a los partidos políticos. ¿Será?

Otra amiga que participa activamente en la organización del FAM, también muy entusiasmada por el crecimiento de Xóchitl Gálvez, con una sonrisa en la cara y ojos chispeantes aseguró que la ciudadanía había tomado el control del proceso. ¡Lástima, Margarito! no es así. La primera fisura en el proceso ocurrió en la autenticidad de las firmas a favor de varios aspirantes.

Chango viejo no aprende truco nuevo, dice el refrán. Bajo el principio de cuotas y cuates, no sería la primera ocasión en que las direcciones del PAN, PRI y PRD pactaran quienes pasan y quienes no a la siguiente fase. En una mesa de algún restaurante en Polanco pactaran cuántos aspirantes de cada partido alcanzan la siguiente etapa. Tres del PAN, dos del PRI y dos del PRD. Fin de la historia y todos contentos.

Las primeras críticas llegaron de los propios aspirantes del FAM. Xóchitl Gálvez y Jorge Luis Preciado. La senadora panista pidió explicaciones de cómo otros aspirantes habían logrado la reunión de las 150 mil firmas, después reculó y dijo que la duda era para que los de en frente no se metieran en el proceso. Jorge Luis Preciado declaró que Marko Cortés le dijo que Xóchitl Gálvez será la candidata. Que no importaba lo que hiciera con sus firmas. Dijo que la decisión ya está tomada.

Ya veremos si el “mini INE” del FAM actúa, audita las firmas y hace públicos las listas de los electores que podrán participar en la elección del 3 de septiembre. La oposición social a AMLO, la que se expresó en dos marchas en defensa del INE, busca una figura a quien apoyar, podría ser Xóchitl, en realidad será la candidata de los partidos.

Si lo que dice Preciado es verdad y los acuerdos de los partidos prevalecen sobre el movimiento antiamlo, a la fase de votación pasarán tres, dos aspirantes del PAN, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel y uno del PRI, Beatriz Paredes. A final, la legitimidad del triunfo de Xóchitl estaría en el otro panista y en la veterana priista le levanten la mano.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Onel Ortíz Fragoso: @onelortiz