IRREVERENTE

Me refiero a los insectos no a los prospectos

Les platico:

Cuando sienten cerca su muerte, mueren con dignidad. Me sigo refiriendo a los insectos.

La muerte es para ellos un minuto más en sus cortísimas vidas.

Llegado el momento, la abrazan y se dejan abrazar por ella.

En cambio los prospectos, ven a la muerte como un anémico enemigo a vencer y -por supuesto- no la vencen y caen vencidos, no entregados, como los insectos.No hay dolor en estos y sí -mucho- en aquellos.

Porque los prospectos son tan soberbios y mamones, que si creen que la vida no les merece, la muerte menos.

La regla universal es: mientras más chiquito eres más poquita vida tienes y esto se aplica en todos los sentidos.

Estoy hablando por igual de insectos y prospectos.

Francisco Urra, Curador en Entomología del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, dice en uno de sus muchos ensayos que en la Tierra hay por lo menos un millón de especies de insectos.

De hecho es el grupo de animales más dispersos del planeta y de éstos, 20,000 son gusanos dotados de patas.

Venenosos, los ciempiés. Inofensivos, los milpiés. Sigo refiriéndome a los insectos, no los vaya a confundir.

Tóxicos, los prospectos que saturan redes y chats con sus arengas

En México, los más fanatizados, cerrados, dogmáticos, nocivos y tránsfugas de la Santa Inquisición, son los que defienden a la transformación de 4a.

Algun@s antes escribían en medios de comunicación, pero como ya nadie l@s pela, ahora difunden cientos de post cada día en los chales -perdón, chats- donde refugian sus frustraciones, complejos e incapacidades.

Entre éstos hay varias especies. Las más conocidas son:

L@s que estuvieron mamando de la ubre gubernamental en puestos diversos y ahora que están fuera del presupuesto, buscan colarse a algún otro cargo que les permita seguir viviendo a costa de nuestros impuestos.

L@s que mamaron las mieles de gobiernos del PRI y el PAN, pero con el cambio de gobierno se les secó la chiche y ahora, muerden la mano a quienes les dieron de comer. Estos disfrazan su arrastramiento desde Mexicali hasta Mérida; desde la CDMX hasta San Pedro Garza García.

L@s pro-bono, que lo hacen por puritito amor al arte.