Tadej Pogacar se fracturó el escafoides de la mano izquierda a 167 kilómetros de llegar a la meta durante su participación en el cuarto monumento del ciclismo, Lieja-Bastogne-Lieja. En tal competencia el campeón del mundo Remco Evenepoel se llevó la victoria; esto privó a la afición de ver una gran competencia entre los dos mejores ciclistas del momento.

Pogacar no pudo seguir y tuvo que ser trasladado al hospital. Un primer informe dijo que sufría una fractura en el escafoides izquierdo y en los huesos semilunares. El escafoides requería una cirugía a la que se sometió la tarde del domingo. La preocupación principal es el tiempo requerido para su rehabilitación y, según el inmovilizador que exhibió en algunas graficas, por lo menos lo tendrá por tres semanas.

Platicando con algunos amigos ciclistas, médicos de profesión, me comentaron que esta lesión es muy delicada porque es en la base de la mano y esto limita sus funciones fundamentales que son la flexión y extensión de la articulación y que la caída del ciclista puedo provocar un estallamiento en los huesos pequeños y fragmentarlo en varios pedazos. Aunque seguramente fue una fractura desplazada que al reducirla la estabilizan con algunas placas o tornillos para su recuperación rápida.

A pregunta expresa de qué tan rápido podría volver a la bicicleta, el médico me comentó que depende de la edad del paciente y su estado de salud, pues en un deportista tan joven como Pogacar, seguramente sus niveles de testosterona y su irrigación sanguínea serían muy buenos o sobresalientes, esto podría acortar el tiempo de recuperación, pero a ciencia cierta solamente el cirujano que le atendió y el atleta sabrán cuando volver a la bici.

El Tour de Francia arranca en 10 semanas aproximadamente, y Pogacar por lo menos tardará tres en volver a montar en bicicleta, aunque podría hacerlo antes si usa una bicicleta de TT o contra reloj, en un rodillo o trainner de estos que simulan la resistencia a recorrido que se encuentre en línea.

La rehabilitación y su pronto regreso a las carreteras para que él, su médico y el entrenador no debería apresurarse para no tener complicaciones, pero de que compite o no en el próximo Tour de Francia, creo que sí lo hará, aunque ya dependerá del entrenador personal de Pogacar el diseño de su plan de entrenamiento que pueda adaptarlo con un bloque de descarga por un par de semanas mientras se recupera y salga a pedalear con seguridad de nueva cuenta a las carreteras.