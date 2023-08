Hay una cosa que no podemos negar: la maquinaria de publicidad no solo de algunos medios de comunicación, sino de varios columnistas que han alimentado una concepción, a todas luces, se ha ido diluyendo con el paso de los días. Es verdad que la llegada de Xóchitl causó una reacción a bote pronto, sin embargo, ese momento fugaz pasó sin pena ni gloria. Además, de que su desempeño en los debates y la opinión pública ha sido muy pobre, las mismas encuestadoras de prestigio la colocan muy lejos de todos los aspirantes de Morena. De hecho, cualquiera de los cuatro perfiles del partido guinda ganarían la elección con una diferencia de más de 20 puntos al Frente Amplio por México.

Considerando, que está muy lejos de alcanzar un nivel de competencia óptimo, y que los partidos que han decidido darle su apoyo, al igual que los cuadros que vienen empujando a la par, no viven su mejor momento. Eso lo podemos observar en las propias declaraciones, incluso, en los nombramientos del Frente Amplio por México. Nada de ello es favorable, pese a que intenten todo lo que esté a su alcance para lograr meterse en los temas de la agenda que, claro está, son dominados desde la tribuna de la mañanera por el presidente López Obrador.

Queda claro que -lo de Xóchitl Gálvez- fue una mala apuesta. Eso refleja el grado de desesperación de la oposición, pero, más aún, desnuda el pobre nivel como para construir una agenda propia o programa de gobierno. Un caso semejante vive la senadora del PAN, con un impacto pasajero. Fueron unas semanas de inercia mediática, pero, días después, esa estrategia de irrupción se ha ido desinflando porque la sociedad no le ha dado la importancia que ellos esperaban recibir. Incluso, se sabe que las tensiones al interior del Frente han comenzado a generar divisiones profundas por el método de selección que, claro está, es una simulación democrática.

Al respecto de ello, muchos cuadros al interior de la oposición se han quejado de esa situación. De hecho, el método, como el diagnóstico, genera muchas suspicacias y ponen en tela de juicio las formas que establecieron. A nadie nos queda duda de que, en unas semanas, será designada Xóchitl Gálvez, como candidata de la derecha.

Para que no quede duda de ello, la misma maquinaria de publicidad a su favor se torna a lo largo y ancho del país. Ya vemos, por ejemplo, pintas y anuncios en alusión a su imagen. Se nota que, de manera lógica, la cargada está a favor de la causa de Gálvez.

Y en ella, no hay duda, los grupos potentados del país han depositado la esperanza, no se diga los detractores del gobierno de López Obrador. La cuestión es que, a nivel de competitividad, Gálvez está a años luz de las cualidades que se necesitan para figurar en este plano. Dado que la estrategia no ha cuajado, es muy probable que insistan en personificar una imagen similar a la de Vicente Fox. De hecho, sus críticas y sus narrativas recurrentes son similares; no falta, por ejemplo, ese cuasi lenguaje clásico de un perfil del “pueblo” que, déjenme decirles, les queda muy mal a los de la derecha.