Qué curioso: el expresidente Vicente Fox Quesada , se ha convertido en el mejor socio de Morena, y del propio presidente López Obrador. De hecho, cada que pronuncia o publica algo en sus redes sociales, ayuda más al movimiento que encabeza el mandatario federal. Suena paradójico, pero “Chente” es un aliado que lleva a cabo una especie de activismo improvisado que ha provocado, ni más ni menos, reacciones negativas en la propia derecha.

El Frente Amplio por México, sabe del detrimento en que ha caído Vicente Fox. Y no solamente ello, el paroxismo o la patología narcisista de Quesada, ha comenzado a ser un riesgo para que la oposición se hunda más. Lo hizo cuando gobernó el país entero; seguramente los que en su momento le dieron el voto -pensando que era la panacea para enterrar la política tradicional del PRI- se lamentaron, pues prometió que cambiaría el rumbo del país y, luego de su paso por la presidencia de la República, la insatisfacción quedó plasmada.

En esa transición política que vivimos, Andrés Manuel ganó la elección federal del 2006. Uno de los culpables que avaló el fraude electoral fue Vicente Fox, en medio de un desaseo del que todos los mexicanos nos enteramos de lo que aconteció. Desde ese momento, hasta ahora, Quesada ha hecho público la animadversión que siente por López Obrador. Incluso, ese odio lo manifiesta más abiertamente ahora que hay un proceso electoral. En efecto, todas sus publicaciones las dedica a difamar, mentir y maquinar juicios que son verdaderamente absurdos.

Y lo ha hecho a lo largo de casi veinte años. “Chente” está lleno de prejuicios; no toleró la llegada de la alternancia al país, después de un gobierno fallido como el que él encabezó, donde reinó la corrupción y el derroche, algo que no puede presumir. Por eso no acepta la realidad que ahora vivimos en un país que ha transformado sus políticas públicas a favor del pueblo con el arribo de un líder social como López Obrador.

Eso explica la irritación de Vicente Fox. Su conducta es el más claro ejemplo de ello; trata de ayudar a la oposición, pero sus comentarios raciales lo pintan de cuerpo entero. Su juicio, en ese sentido, es igual de pobre que la narrativa que divulga. La más reciente entrevista con Milenio, retrata al Chente ultraconservador. Dicho en otras palabras, un digno representante de la derecha que no esconde sus raíces, y que se vale de todo para mostrar una reacción de discriminación. “A trabajar Cabrones”, esa es la lingüística de un expresidente de la República que ha caído en detrimento por sus puntos de vista.

Pese a que Xóchitl Gálvez intentó desmarcarse de Fox, Vicente ha desnudado el proyecto que encabeza la derecha. La misma senadora, por ejemplo, ha dicho públicamente que los seguros de gastos médicos serán financiados por la clase trabajadora. O sea, un derecho universal como la salud será privatizado a las anchas del gobierno. Ese es el programa político de la derecha. Un ejemplo muy claro que atenta en contra de la democracia del país.

Además de ello, Vicente Fox ha puesto de manifiesto las directrices de la derecha y, de paso, de ninguna forma siguen tolerando que los programas sociales sean parte de las políticas de transformación. Primero dice una cosa y después otra. Se trata, a todas luces, del clásico conservador de la política reaccionaria de nuestro país y, en términos políticos, el mejor aliado del partido guinda. Sí, Fox se ha convertido en el mejor activista de Morena a nivel nacional. En efecto, cada que ha hecho referencia a la 4T con una crítica, no solamente suma a favor de la causa lopezobradorista, sino que pierde adeptos en el Frente Amplio por México. De nada sirve el dinamismo que Vicente maneja en sus redes sociales, ni mucho menos en sus apariciones ante la prensa pública. Del mismo modo, Chente, como se dio a conocer, sigue enterrando a la oposición y, de paso, nutre más al lopezobradorismo. Es paradójico, pero así es.

Notas finales

En Michoacán cada mes se divulgan encuestas de opinión pública para medir el quehacer de los servidores públicos de los ayuntamientos. En esta entidad, por ejemplo, son 112 municipios y, los más sobresalientes conforme a su desempeño, han coincidido nuevamente en la ponderación de las calificadoras. Es el caso de Morelia, Pátzcuaro y Apatzingán. De hecho, los tres gozan de buen respaldo de acuerdo con las acciones que han llevado a cabo. Por esa razón, es muy probable que ese trabajo, en un futuro inmediato, se vea materializado en la convocatoria electoral del 2024.