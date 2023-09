Y sí, Claudia Sheinbaum ha iniciado un proceso de reconciliación, dirigido por ella misma, con el propósito de “sanar” las heridas dejadas por la lucha fratricida que tuvo lugar las semanas pasadas. Para ello ha buscado reunir a sus antiguos rivales morenistas – menos Marcelo Ebrard- incluido el radical diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.

Según fue anunciado, Noroña sería nombrado “coordinador de vocerías”, es decir, el responsable, durante la futura campaña de Sheinbaum, de dirigir la comunicación de Claudia con los medios de comunicación. Sí, el incendiario personaje que ha protagonizado querellas en las calles y en los aeropuertos con ciudadanos de a pie y con adultos mayores, y quien no escatima en despotricar contra los periodistas, será ahora el encargado de la comunicación.

En este contexto, es bien conocida la biografía política del señor Noroña. A lo largo de su carrera, este personaje de “izquierdas” se ha caracterizado por representar a la ideología más rancia del “progresismo” latinoamericano; una “izquierda” que mira con admiración el modelo cubano, a la Venezuela de Chávez, a la Cuba de Díaz- Canel, y que seguramente soñaría con reproducir algunos elementos del socialismo soviético. Es un hombre, pues, que no entiende que la ideología política de una izquierda responsable ha transitado hacia nuevos consensos que contravienen los dogmas de otros tiempos.

Eso es un Noroña: un político divisor que propugna los valores socialistas, a la vez que celebra al gobierno de Nicolás Maduro, y aun peor, que siembra la discordia en un país necesitado de un líder que encabece un proyecto de unidad.

No ha sido una buena jugada de Claudia. En primer lugar, si algo deberá buscar la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México será la reconciliación nacional, ganándose las voluntades de una clase media que algún día vio un halo de esperanza en AMLO, pero que ahora se manifiesta descontenta ante el autoritarismo del gobierno, y que, desde luego, no ve en personajes como Noroña un elemento que contribuya mínimamente a la unidad.

Si Claudia logra la hazaña y se instala en Palacio Nacional, no deberá permitir que los grupos radicales de la 4T, léase, Noroña y sus correligionarios, empujen a su administración hacia políticas que pudiesen poner en peligro la viabilidad del país en el corto plazo. Por el contrario, como he señalado, la presidente Sheinbaum, quien no cuenta ni contará con el arrastre popular de AMLO, tendrá la labor de promover el diálogo, la concordia y la reconciliación. Noroña no debería tener espacio en el gobierno de Claudia.