Estados Unidos ha echado andar su maquinaria de guerra a tope y sin pudor alguno con los conflictos en Ucrania y Palestina; este último con un dantesco GENOCIDIO aparejado.

El Senado de EU aprobó un mega paquete económico de “ayuda bélica” para dichos conflictos y para Taiwán (ahí juegan con fuego) por cosa de 90 billones de dólares, hecho que evidencia el modus operandi del lavado y sustracción de activos que generan estas guerras y que van dirigidos en ingentes cantidades a empresas norteamericanas de diversa índole.

No hay tanto que agregar. Solo que según parece, harán del último tramo de la administración del ente de apellido Biden, algo así cómo un “año de Hidalgo” para alimentar al monstruoso negocio de la guerra y la muerte, ya que es prácticamente un hecho el regreso de Donald Trump por su segundo cuatrienio, que se vio en espera debido a unas muy opacas elecciones presidenciales donde triunfó el partido demócrata, que el empresario Trump, sabido es, tiene una innegable vocación pacifista, que va naturalmente contra del espíritu de la economía/engranaje de la guerra. No por nada son todas las trabas que se le han puesto a Donald Trump, con el famoso ‘lawfare’ como arma principal, pero que no les alcanzará ya para frenarlo (algo muy parecido que al caso AMLO en México).

Ojalá ya se termine el periodo dantesco de Joe Biden en la Casa Blanca, dando paso al truncado gobierno de Trump, y que vientos de paz y no desesperanza soplen en el tan convulsionado mundo de esta incipiente década de los años 20 del Siglo XXI.