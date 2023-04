El ex del INE

Que fue una metida de pata anunciar que colaborará en Latinus lo sabe hasta el diario que más apoyó a Lorenzo Córdova en sus pataletas contra la 4T. Cito un comentario de la columna Templo Mayor de Reforma:

“Da la impresión de que Lorenzo Córdova podría aprovechar la Semana Santa para relajarse un poco y tomar aire fresco. Eso de aparecer al día siguiente de su salida del INE como colaborador de Latinus... ¡pero qué necesidad! A menos, claro, que su intención fuera darle más armas a sus enemigos. Entonces, ¡felicidades!, lo logró”.

El problema de Latinus no es su periodista principal, Carlos Loret de Mola, ni lo es tampoco el payaso Brozo —¿sigue Brozo en ese portal informativo?—. Roberto Madrazo es el problema de Latinus… En efecto, el político tabasqueño —priista, por cierto— ha financiado tal sitio de internet con el único propósito de golpear a AMLO.

La motivación de Madrazo es el resentimiento. Antes de seguir definamos tal palabra. La primera definición que aparece en una búsqueda en Google es la siguiente:

“El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez (re-siente). Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño”.

AMLO ofendió a Madrazo y este ahora trata de desquitarse. ¿Que Andrés Manuel López Obrador ofendió a Roberto Madrazo Pintado? Sí, y de la peor manera posible. En 1994 —hace casi 30 años— Madrazo le quitó a la mala la gubernatura de Tabasco a López Obrador. A la mala, sin duda: con fraude electoral.

A partir de ahí, AMLO creció y creció —y creció y creció— en la política hasta llegar a la presidencia de México. En cambio, Madrazo se convirtió en una figura de segunda en la política mexicana, e inclusive de tercera: fue candidato presidencial del PRI en 2006 y quedó en la posición número tres, detrás del ganador, López Obrador, y de quien quedó en segundo lugar, Felipe Calderón.

Tales fueron los resultados verdaderos de las presidenciales de 2006:

1º AMLO.

2º Calderón.

3º Madrazo.

Si Calderón llegó al poder se debió al más grande fraude electoral de la historia de México. Para Madrazo, las elecciones de 2006 significaron el fin de su carrera política, pero no de su ascenso económico. Él es un hombre muy rico; supo aprovechar sus cargos públicos para hacer empresas y acumular una fortuna.

Roberto Madrazo vivía tranquilo vigilante de sus negocios, pero… cuando Andrés Manuel arrasó en las elecciones presidenciales de 2018, el exgobernador de Tabasco enloqueció.

La victoria de AMLO ofendió a Madrazo, mucho. Así que este decidió pasar al ataque contra su paisano que había alcanzado la meta más importante para un político, la presidencia de México.

Madrazo invirtió dinero, muchísimo dinero, para desarrollar un proyecto mediático sexenal —Latinus no tendrá vida después de 2024, cuando AMLO deje la presidencia—.

Si algo caracteriza a Latinus es que se trata de un sitio de internet muy caro. Paga bastante a sus colaboradores y gasta inclusive más que las grandes televisoras en la producción de videos chistosos con Loret y Brozo.

Carlos Loret es un periodista competente y sin duda vale lo que le pagan. Ha cumplido con su trabajo de cuestionar a AMLO, inclusive con materiales que necesariamente son producto del espionaje —actividad de la política oscura en la que Madrazo es especialista—. Por cierto, nadie ha impedido que Loret haga lo que se le pegue la gana. Creo que el propio Carlos admitirá que el de AMLO es el sexenio en el que más libertad han tenido los periodistas.

¿Que el presidente López Obrador critica a sus críticos? Tiene derecho a hacerlo, pero de ahí no pasa ¿Que AMLO ha exhibido el patrimonio de Loret? “Donde las dan, las toman”, dice el refrán. Carlos Loret debe conoce la explicación que da a tal aforismo el Instituto Cervantes: “Se emplea para advertir a quien ha hecho alguna faena que seguramente recibirá la réplica correspondiente”.

Loret está consciente de que trabaja para una empresa financiada por un político desprestigiado. Pero, como periodista, es algo que podría no afectarle, esto es, siempre habrá otros medios de comunicación más honestos en los que colaborar. De hecho, Carlos no puso todos sus activos en la canasta de Roberto Madrazo: los reparte entre Latinus, El Universal y W Radio.

Carlos Loret higieniza su imagen comprometida por la mala fama de Latinus con la mejor reputación del periódico de Juan Francisco Ealy y Ortiz y de la estación de radio operada por los españoles que controlan el diario El País.

El que se equivocó al aceptar colaborar en Latinus es Lorenzo Cordova. Especialmente porque este no es periodista, sino político, y no cuenta con argumentos para convencer de que no participa en el proyecto de venganza política contra AMLO patrocinado por Roberto Madrazo.

Hasta en Reforma han visto que no fue una buena idea de Córdova ligarse a un reconocido defraudador electoral. El ex del INE lo hizo por dinero —le hicieron una oferta que no podía rechazar—, pero eso será su ruina.

#EsMujer, no sean machos

Han aparecido bardas con la leyenda #EsRosaIcela, similares a las de #EsClaudia.

Como sabemos, Claudia Sheinbaum aspira a ser candidata presidencial de Morena y quienes simpatizan con ella —desde luego ejerciendo sus libertades— la apoyan difundiendo esa expresión. Desde hace días han empezado a hacer lo mismo quienes simpatizan con Rosa Icela Rodríguez —la secretaria de Seguridad pretende llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México—.

¿Sería posible que un partido como Morena postulara a mujeres como candidatas a la presidencia y a la jefatura de gobierno? Respuesta: sería posible y, también, sería deseable. El actual es tiempo de mujeres, no puede haber la menor duda.

Varios hombres militantes de Morena aspiran a las dos candidaturas importantes del 2024. Qué bueno, tienen derecho. Lo que no se vale es que claramente se perciba que los simpatizantes de estos machitos, precisamente #AndanMachistas .

Verdaderamente son lamentables, en ese sentido, algunos videos producidos con animación digital —cito de memoria la columna de ayer de Salvador García Soto en El Universal—. Se trata de videos para promover a “Andan Augusto López” por la vía de golpear a Sheinbaum solo porque ella es claramente la líder en las encuestas de preferencias electorales. La agreden por mujer, lo que resulta inmmoral. Adán Augusto, si no quiere hacerse más daño, deberá pedir a sus promotores que si no pueden ser prudentes, al menos que no sean misóginos. Porque tales ataques son como el búmeran: se le regresan a quien las lanza.