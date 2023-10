Claudia Goldin , profesora de Harvard, ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios acerca del mercado laboral de las mujeres. Qué gran noticia.

El principal mérito de la economista Goldin —cito al Financial Times— consiste en haber “combinado las herramientas de una economista del mercado laboral con las utilizadas por los historiadores y las historiadoras de la economía para trazar cómo evolucionó el empleo femenino en Estados Unidos durante más de 200 años, a medida que una economía en gran parte agrícola se convirtió en una sociedad industrial y luego en una sociedad basada en oficinas”.

Siempre he pensado que no sirven para nada los y las especialistas en asuntos económicos que ignoran la historia. No es el caso de Claudia (Goldin, aclaración para quienes todo lo politizan).

Me encantaría conocer lo que una experta como la profesora de Harvard diría acerca de los cambios recientes en el directorio de un diario mexicano líder, Reforma.

En el organigrama de los muchos jefes y las muy poquitas jefas del periódico propiedad de don Alejandro Junco de la Vega casi no hay mujeres. Lamentable minoría la de ellas.

El pasado 8 de marzo dije en un artículo que en el directorio de Reforma había tres mujeres contra 17 machos. Y de las tres mujeres solo una era directora, Mayela Córdova; las otras dos —Lorena Becerra y Elvira Carrasco— eran subdirectoras.

Ese dia de marzo comenté en mi columna que la única directora de Reforma —de ninguna manera directora general— estaba ubicada en el organigrama dos posiciones debajo de la que tenía su antecesor varón, René Sánchez.

En efecto, a don René le habían dado la posición 9 del directorio, mientras que a la señora Carrasco le dieron la número 11. Trabajo igual, posiciones distintas en el organigrama. ¿Es eso correcto, doña Claudia Goldin? Solo hay una explicación a tan lamentable situación en el directorio de Reforma: los propietarios aprecian más el trabajo del hombre que el de la mujer, aunque él y ella hagan lo mismo. Pinche machismo.

Enseguida el organigrama de Reforma de marzo de 2023, que se mantuvo sin cambios hasta hace unos días:

1. (Macho) Alejandro Junco de la Vega, presidente del consejo.

2. (Macho) Rodolfo Junco de la Vega, vicepresidente del consejo.

3. (Macho) Alejandro Junco Elizondo, director general.

4. (Macho) Ricardo Junco Garza, director general comercial.

5. (Macho) Ignacio Mijares, director general de operaciones.

6. (Macho) Juan E. Pardinas, director editorial general.

7. (Macho) Roberto Zamarripa, director editorial.

8. (Macho) Alex Castillo, director editorial.

9. (Macho) Gerardo Lara, director comercial.

10. (Macho) Juan Carlos Pulido, director comercial de experiencias de marca.

11. (MUJER) Mayela Córdova, directora editorial de la sección negocios.

12. (Macho) Roberto Castañeda, subdirector editorial.

13. (Macho) Jorge A. Jiménez, subdirector digital y de la sección cancha.

14. (Macho) Edgar Espinosa, director de tecnología.

15. (Macho) Paolo Regalado, subdirector de circulación.

16. (Macho) Jorge Obregón, director de producción.

17. (MUJER) Lorena Becerra, subdirectora de datología.

18. (MUJER) Elvira Carrasco, subdirectora de Agencia Reforma.

19. (Macho) Miguel de la Vega, coordinador de proyectos especiales.

20. (Macho) Omar Olvera, subdirector gráfico.

En la última semana hubo sacudidas en la estructura gerencial de Reforma. Salió el director general editorial Juan E. Pardinas y fue reemplazado por Roberto Zamarripa, quien era el segundo en el mando estrictamente periodístico.

La pregunta que supongo la ganadora del Nobel se hará es la de por qué, en esta época, a nadie en Reforma se le ocurrió nombrar directora general editorial a una periodista mujer.

Sin duda es muy competente el señor Zamarripa y merece el ascenso, pero si no se lo dieron en más de 20 años —todo este tiempo tuvo jefes menos calificados que él, como Lázaro Ríos y el propio Juan Pardinas—, tal vez debió haber rechazado el cargo para proponer a una compañera. Debe haber editoras y reporteras talentosísimas en el diario de la familia Junco, lo mismo que en todos los otros medios de comunicación de México.

A Lorena Becerra nadie la reemplazó en la subdirección de Datología de Reforma. Al menos hasta este lunes no se había nombrado una sustituta o un sustituto. Ojalá no nos levantemos pronto con la desagradable noticia publicada en las páginas de ese periódico de que un machito será el reemplazo de doña Lorena.

Por lo pronto, Reforma en su directorio perdió a una de tres mujeres…

Y, por cierto, en marzo la subdirectora de Agencia Reforma, Elvira Carrasco, aparecía en el organigrama arriba de Miguel de la Vega, coordinador de proyectos espaciales.

Con los cambios recientes en la estructura de Reforma, el señor De la Vega tiene ahora más relevancia que la señora Carrasco. Pinche machismo.

Cuando analice todo esto, la Claudia ganadora del Nobel de Economía seguramente escribirá un ensayo titulado: “La increíble y triste historia de un periódico mexicano bien pinchemente machista”.