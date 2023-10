Muchos analistas continúan debatiendo cuál es la razón por la que el presidente AMLO es un político popular. Sobre esto no hay duda. De acuerdo con todos los sondeos de opinión, el jefe del Estado mexicano goza del 70 por ciento de aprobación de los mexicanos. Algunos aseguran que es por su honestidad, otros por su carisma y algunos más por lo “bien” que ha hecho su labor. La explicación, a mi juicio, se encuentra en otro sitio.

El fenómeno no es nuevo en América Latina. AMLO, con el olfato político que le caracteriza y que le hace uno de los hombres más exitosos del mundo en términos de popularidad, ha sabido siempre leer los vientos políticos. Sabedor de que México sufre de problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, el tabasqueño fue capaz de construir con éxito una narrativa que le permitió, a pesar de sus fracasos previos, alcanzar la presidencia de México y erigirse como un transformador, o al menos, en la concepción de “transformación” propia y de sus simpatizantes.

Su popularidad descansa principalmente en los programas sociales. Si bien sus antecesores usaban la política social para consolidar clientelas electorales, la ampliación de los mismos por parte de AMLO, principalmente el de los adultos mayores, el presidente mexicano ha manejado magistralmente el tratamiento mediático de los mismos. Se ha auto posicionado como el gran benefactor. Ya no es la Secretaría del Bienestar o la antigua Secretaría de Desarrollo Social quien hace entrega de los recursos en efectivo, sino él, el propio presidente de México. ¡Un éxito sin precedente en su comunicación política!

La efectividad de los programas sociales es otro debate que también merece un acercamiento. Analistas sesudos argumentarían con razón que la universalidad de la pensión para adultos mayores es una medida regresiva, pues hombres y mujeres de la tercera edad acomodados no necesitan las transferencias, lo que representaría en sí mismo una utilización equivocada de los recursos del Estado.

De acuerdo con economistas modernas, las clases acomodadas destinan la mayor parte de sus ingresos al ahorro y a la inversión, lo que no se traduce en consumo, y por tanto, en el crecimiento de la economía. Podemos concluir, pues, que la pensión universal de adultos mayores sería considerada una política parcialmente regresiva.

Por otro lado, la literatura en materia económica indica que las transferencias no resuelven los problemas estructurales. Se necesitan, en cambio, políticas transversales de Estado que establezcan los cimientos para que los más pobres, sin necesidad de dinero en efectivo, tengan los medios para salir adelante. Me refiero, en particular, a la necesidad de una mayor inversión pública en salud, educación y seguridad pública. Brillan por su ausencia.

Sin embargo, los programas sociales son muy populares. Si bien no resuelven los problemas en el mediano plazo, permiten ganar el corazón y las voluntades de los beneficiarios. Por eso los utilizan los políticos. De allí deriva la popularidad de AMLO.