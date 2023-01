Las personas de mi generación (1973) es decir, los de la generación X, estamos perfectamente enterados de todo el escándalo que se desató alrededor de Gloria Trevi y Sergio Andrade en el año 1990 cuando se encontraban en la cima del éxito. Una serie de acusaciones por parte de varias chicas en aquel entonces casi niñas, de 13 a 17 años, los acusaban directamente de haber abusado de ellas, mediante la persuasión de Gloria Trevi para llevarlas ante la maldad y la lujuria de Sergio Andrade con la promesa de hacerlas muy famosas y grandes artistas.

Es por ello que fueron aprehendidos ambos en Brasil, en enero del 2000 después de ser buscados por prácticamente todo el mundo. Finalmente en el 2004 un juez determinó que no existían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de violación y secuestro por lo qué Trevi fue liberada sin cargos. No así Sergio Andrade que sí fue condenado por corrupción de menores y violación, y estuvo recluso durante 7 años.

Nuevamente se encuentran en el ojo del huracán porque unas chicas los acusan de manipularlas a través de su fama y poder para poder ser abusadas sexualmente por Sergio Andrade, atraídas, nuevamente por Gloria Trevi.

Evidentemente todas esas chicas que eran muy pequeñas de edad hace unos años, hoy son todas unas mujeres que muy seguramente arrastran secuelas de tales experiencias vividas.

Sergio Andrade en entrevistas pasadas ha dicho que no violó a ninguna de las jóvenes sino que ellas se enamoraron de él y literalmente “se le entregaron”. También niega que no estaban secuestradas pues las jóvenes estaban ahí por su libre albedrío.

Lo cierto es que hay un tema importante en todo esto y es la gran duda de muchos: ¿dónde estaban los padres de estas chicas como para darles permiso de irse de sus casas con un hombre mayor?

Realmente son chicas que no contaban con el afecto, respaldo y protección de sus padres, tampoco Gloria lo tenía. La “academia” de Sergio Andrade se volvió más como una guardería con tintes de secta en donde los papás se deshacían de las chicas, imagino, que por encontrarlas poco domables por la rebeldía de la edad.

Quisiera entrar en la mente de esos padres que les dieron permiso a todas estas jóvenes para estar fuera de sus casas, sin estudiar, viviendo con un hombre mayor y saliendo, prácticamente todas embarazadas.

Incluso Gloria.

Pero pienso que Gloria ya pagó por su grave error; algo tenía este señor Andrade que eclipsaba a todas las mujeres. Muy seguramente se enamoró y si… enloqueció por amor.

Sergio Andrade es ese villano que como dijo Gloria Trevi en el 2018 durante la entrega de los Latín American Awards se encuentra libre hoy en día. Ese día Gloria Trevi aceptó que le hizo daño no solo a muchas chicas sino a ella también y que muy probablemente lo seguía haciendo.

Parecía que Gloria Trevi había sido exonerada por el público y de nuevo despuntó su carrera siendo muy exitosa, pero ahora viene esta nueva acusación en donde muy seguramente se reabran heridas y las nuevas generaciones se enteren de quién es Gloria Trevi y que hizo en su pasado.

Hace un mes llevé a mi hija de 16 años a ver a la cantante México-chilena Mon Laferte quien tuvo como invitada especial a Gloria Trevi. La verdad es que a muchos no nos agradó su presencia, otro sector del público enloqueció con ella. En ese momento mi hija me preguntó que porqué recibía tanto “hate” (odio) Gloria Trevi. Yo le dije que en el pasado había hecho cosas indebidas con niñas pequeñas pero que ya había pagado con prisión. Mon Laferte siempre se ha presentando ante el mundo como una mujer feminista y sorora. Justo fue su presentación antes de que explotara esta bomba en donde ni la propia Mon sabría cómo excusar las acciones de Gloria en el pasado.

Muy seguramente estas chicas que fueron “capturadas” por Gloria y Sergio hace años, lo que hoy busquen es una reparación económica.

Gloria Trevi está acostumbrada a eso.

Pero lo que no está acostumbrada es que estas nuevas generaciones tengan total claridad e información de las cosas que hizo en el pasado. Los testimonios y pruebas ahí están. Irrefutables.

Creo que eso le pega en su popularidad.

Ahora bien, que pueda terminar en la cárcel me imagino que no. Tiene a su favor decir que un juez la absolvió de culpa alguna hace años.

No así Sergio. Que él en realidad debería de seguir preso. Me parece que siete años son pocos para tantas niñas de las que abuso.

Porque quizá no, no hubo violación como tal, pero como ya han dicho las propias jovencitas, fueron enamoradas, seducidas, totalmente envueltas en la manipulación de un hombre que tiene un talento infinito para ello.

Lastima.

Creo que Sergio Andrade tenía o tiene un gran talento para componer… pero es aterrador su gusto por las niñas.

Lucerito, hoy Lucero fue una de las niñas con las que más se obsesionó. Pero Lucero siempre fue cuidada y escoltada por su madre.

Sin embargo Sergio logró componerle temas que Lucerito hizo éxitos, pero hay una canción en particular que Andrade le escribió a Lucerito que se llama “Con tan pocos años” que les encargo que analicen la letra a profundidad:

“Pero con tan pocos años que podrías esperar, hay momentos que no sé cómo debo de actuar, pero con tan pocos años me equivoco sin querer y me porto como niña cuando quiero ser mujer”.

Fragmento de la canción: “Con tan pocos años”