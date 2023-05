¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma ¿Qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? ¡¡Si mis dedos pudieran deshojar a la luna!! FEDERICO GARCÍA LORCA

En las campañas que aún no son campañas pero que suenan y caminan como estas, ya se tienen a los candidatos. Es decir, a las corcholatas de la 4t. Están tanto los que quiere López Obrador, como los que insisten e insisten pero en el fondo no son considerados.

Este fin de semana, dichas figuras se diseminaron a lo largo y ancho del país.

Adán Augusto asistió a un partido del rey de los deportes (favorito del inquilino de Palacio Nacional). Le fue mal. Hubo abucheos y llamadas a que saliera de la arena deportiva. El ¡fuera! le ha de seguir resonando a los oídos. Eso sí, no podrá quejarse de agresiones, pues solamente se trató de una petición verbal.

Fernández Noroña estuvo en Playa del Carmen y Marcelo Ebrard en Veracruz. De diferente forma pero los dos pugnaron por una encuesta para determinar al que será el próximo candidato de Morena. ¡Inocentes!

El diputado federal optó por un “sondeo callejero” en diversas ciudades del país, donde evidentemente él ganaría (él convoca y él es el que pide a sus partidarios realizarlo). Por su parte, Ebrard se quejó de que se hable de una “favorita” y exigió claridad sobre la encuesta de la que saldrá la candidata o el candidato para el 2024.

Ricardo Monreal después de la sinvergüenzada senatorial de la cual formó parte, prefirió resguardarse primero en su casa con su familia el 30 de abril y ya para el primero de mayo en su tierra, Zacatecas.

Por su parte, en Mazatlán, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada —cobijada es mejor término— tanto por el gobernador Rubén Rocha, como por su pareja Jesús María Tarriba, quien es originario de Sinaloa.

Tal vez el gobernador pensó que podría convertir un evento en algo simpático —o de perdida romántico— al pedir a Jesús María subiera al templete para estar con Claudia. Quizá se quedó con la idea de la boda de Quirino Ordaz Fuentes (el hijo del exgobernador y hoy embajador de México en España), para que estos dos se casen también por aquellas tierras… En fin.

Ante las acusaciones no muy veladas de Marcelo, la jefa de gobierno de la CDMX rechazó ser la “corcholata oficial” y destacó que “es la única mujer entre los aspirantes”… En el conteo que hizo de los suspirantes cuatroteístas nombró al secretario de Gobernación, al senador y al canciller, pero a Fernández Noroña no. Esto último quizá resultado de que en la reunión del viernes que encabezó López Obrador en Palacio Nacional solo estuvieron cuatro corcholatas, los senadores de la 4t (PVEM y PT incluidos), pero no el diputado federal.

Lo que habla mal de los precandidatos —al menos así lo creo yo— es que más allá de sus viajes de promoción, antes que cualquier cosa no estén pendientes de sus labores.

El caso de Claudia lo subrayo de manera específica, pues el sindicado del Metro de la Ciudad de México le envío una carta oficial solicitando se pare el servicio de la línea 9 hasta que quede arreglados problemas que ellos dicen haber identificado. La respuesta por parte del gobierno de la capital ha sido soberbia por decir lo menos, sonsa por decir lo más.

Claudia se equivoca yendo de manita sudada a una gira al interior de la república a dos años de la tragedia de la línea 12 del metro capitalino (sí, se cumplen mañana 3 de mayo).

Urgen políticos que estén en su puesto, que busquen lo mejor para el país desde su trinchera. Caer en el juego de la pre campaña hace olvidar algunas obligaciones.

Entre novios, posibles bodas y espectáculos decadentes hay mucha pasión por el 24; no tanta cuando se trata de cumplir con las responsabilidades por las que cobran un sueldo.