“Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo”. DICHO

“Sal de tí mismo y explora el abismo, que al fondo se enciende una luz. Esa mirada, perdida en la nada, buscando lo mismo que tú. Aprender algo en la vida. Entender el amor. Descubrir cómo es el mundo. Entender, oh! Aprender algo en la vida. Entender a tope el amor. Inventar una ilusión. ¡Ey, ey, eh!” MÓNICA NARANJO

¡Por fin entendieron en Palacio! Pelearse con Xóchitl, cerrarle la puerta o que la mencione López Obrador en el micrófono, la eleva en lugar de hundirla. A cada inutilidad del gobierno federal, a cada silencio y a cada maltrato, la hidalguense crece.

Ahora bien, el que el gobierno haya entendido lo anterior no significa que trate mejor a las distintas víctimas de este país. Digo, ya vimos cómo a Ceci Flores (colectivo Madres Buscadoras de Sonora) no se le permitió entrar a Palacio.

Pero me estoy desviando… lo que ha entendido el oficialismo y la estrategia que sigue ahora es otra. Es perversa y le da resultado: quitarle atención y reflectores a la candidata presidencial contraria. Para ello, el nuevo show tiene como “opositor” al azote de los gobernícolas. Al famoso tío Richi, también conocido como Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto, es el tercer hombre más rico de México. Y es que quitarle la atención a esa particular contrincante solo se logra con cierto calibre de personas, así tipo Salinas Pliego. Alguien quien NO puede ser liquidado por la 4t (de hecho, a Andrés Manuel no le conviene deshacerse de él) y que se preste a ser zarandeado. Sí, para que la puesta en escena surta efecto, el pleito debe ser convincente. Que parezca auténtico.

El empresario tiene claro a donde va esto y él también tiene su propio juego. No, él no se pelea con su “amigo”. Lo que es más, ese amigo, también conocido como El Kkas, al publicar el expediente judicial del magnate y todo sobre sus declaraciones de impuestos, en realidad le hizo un favor; un regalo pues. Es una forma con la que se puede desestimar jurídicamente todo el proceso…

El tío Richie no está peleando con el presidente, ¡qué va!. Tampoco le está hablando a él. Ya lo dije antes: le habla, sin llamarla por nombre, a Claudia Sheinbaum. Él ya también le hizo un regalo a ella al señalar tiempo atrás, bastante atrás, a Jesús Cuevas como el incitador de la campaña en su contra (esto es, de la candidata oficialista). No se olvide que el director de comunicación social no jugó derecho con Sheinbaum cuando había que decantarse por Omar García Harfuch.

Por eso en esta confrontación, los señores hacen espectáculo, mientras que Salinas mide su poder ante ella. Hasta ahí. Si en el camino pueden causar “bajas”, demostrar su influencia, no está de más. Ejemplo de ello es el “aseguramiento” del club de golf en Huatulco. A una semana, Salinas Pliego muestra el deterioro de los campos y arremete contra el gobierno: “todo lo que toca lo corrompe”. Pero aun en esto, a quien le habla es a Claudia y ayer quedó patente, pues los hoteleros de Huatulco protestaron ante Xóchitl por el cierre del campo de golf, haciendo notar los daños que esto significa para el turismo.

¿Entiende Claudia que este castigo al empresario le impacta negativamente a ella? Y que con ello, es una muestra más de Salinas Pliego para ella; le invita (como con Slim) a sentarse a hablar.

Claudia Sheinbaum tiene poco tiempo para sopesar el nivel con el que deberá actuar hacia los empresarios. Empezando ya con Salinas Pliego y guardando proporción, con todos aquellos con los que hasta ahora no ha querido reunirse.

Entre el “error” del gobierno federal de mostrar el expediente fiscal del magnate, con lo cual puede llegar a ser desechado y no cobrarle entonces nada (ni siquiera los primeros 30 millones de pesos), y el aviso de Salinas Pliego de que López Obrador es “mi amigo”, asegurando que “él es honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta”… podemos esperar que esto terminará en un arreglo a medias; como siempre sucede y punto. Nada más. Mientras tanto el pleito cumplió su cometido distractor y hacer que sea Claudia quien se acerque al magnate.

Giros de la Perinola

1. El día de ayer, 23 de marzo, fue el 30º aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio; su hijo Luis Donaldo reiteró lo que dijo su padre: “México sigue con hambre y sed de justicia”. Vergonzoso que a treinta años de tan prístina declaración (casi seis de Morena, 12 del panismo y 12 del priismo), esta siga siendo cierta.

2. Fue asesinado Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, Puebla. Con él son más de 11 candidatos ultimados en lo que va de este proceso electoral. Mismo así, el oficialismo sostiene que las elecciones no están infiltradas por el crimen organizado. Y tampoco en riesgo, pues la violencia que genera “la delincuencia organizada está focalizada y contenida”… Ajá, focalizada y contenida a todo lo largo y ancho del país.