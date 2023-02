IRREVERENTE

Les platico: Adán Augusto López será investido como nuevo presidente de Morena y la única duda es si tal responsabilidad la realizará al alimón con su función como secretario de Gobernación.

Mario Delgado dejará la dirigencia nacional de Morena para buscar la candidatura de su partido a la jefatura de gobierno de la CDMX, en sustitución de Claudia Sheinbaum, corcholata que será ungida para la grande del 2024 por el destapador del Palacio Nacional.

Si Adán se concentra al 100% en la presidencia de Morena, su lugar en Gobernación será ocupado por la corcholata que se quedará con las ganas: Marcelo Ebrard.

El que pierde en todo esto es Ricardo Monreal, quien no es cierto que haya rechazado ir por la jefatura del gobierno de la CDMX, es más, ni siquiera se la ofrecieron.

Él y su familia seguirán como caciques de Zacatecas y que digan que les fue bien. No hay más para él y las razones sobran porque haber agitado el avispero político es causa y circunstancia del destierro que le espera en la tierra de la Bufa. No se va a salir de Morena ni Marcelo tampoco.

Edomex

Delfina Gómez no será declarada “enferma” repentinamente, por lo que llegará hasta las últimas como candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Horacio Duarte seguirá como su jefe de campaña e Higinio Martínez, su escudero fiel. Encabronado, pero fiel.

A ambos les será premiada su lealtad con sendos puestos clave del gobierno morenista en el Edomex y de ahí en adelante dependerá de ellos su senda, que seguramente será en los ruedos legislativos.

Coahuila

Armando Guadiana no tendrá más problemas para mantener la seguidilla de sus asistencias al Superbowl. La derrota que sufrirá como candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila será su último escarceo en estas lides.

Le espera su casona en Saltillo para entretenerse con los nietos y sus fundos carboníferos en los alrededores de Nueva Rosita, Cloete, Agujita, Barroterán, Palau, Pasta de Conchas y Sabinas, Coahuila y su fábrica de Zapalinamé, donde se hará bisabuelo haciendo crecientes y suculentos negocios con la CFE.

Ricardo Mejía Berdeja perderá ahí por el rastrero partido PT de la rémora de Morena, Alberto Anaya, y el próximo gobernador será Manolo Jiménez, del equipo de Riquelme y de vez en cuando también del PRI.

Nuevo León

Si Clara Luz Flores Carrales quiere, será candidata de Morena a la senaduría.

Dejará la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si pierde, será llamada al gabinete de Claudia Sheinbaum, si ésta gana la presidencia, de la mano de Morena pero mayormente -por favor, léase bien- de la I. P. regia, con el CEO de Alfa, Armando Garza Sada, como punta de lanza de bajo perfil, arropando su candidatura.

Clara dejará en el camino al 5X, a Waldo Fernández y a uno que otro de los morenistas nuevoleonenses.

El que más posibilidades tendría de disputarle a Clara Luz esa nominación sería alguien de extracción empresarial, y en esto lleva mano Armando Garza Sada, no el Diablo Fernández, como se especula, quien se la pasa más en Madrid que en Monterrey.

Por ende, no sería Carlos Salazar Lomelín el abanderado de la I.P. para la senaduría.

Por el PRI, César Garza, alcalde de Apodaca, va en caballo de hacienda para la candidatura al senado.

Detracito de él, David de la Peña, no por la senaduría, sino por una diputación federal, nada de reelegirse como alcaldía del pueblo mágico Santiago, NL. De él les platicaré profusamente la próxima semana.

SPGG

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, por sus acciones contra los sampetrinos, está muero y enterrado políticamente; algún alma caritativa que le avise, por el amor del Dios de Spinoza. En consecuencia, Valeria Guerra correrá la misma suerte y su mortaja es la Secretaría del Ayuntamiento, donde la puso Miguel para sucederlo en el puesto. Ilusos ambos.

Si Lorenia Canavati quiere, será candidata del MC para dicha alcaldía. Dejaría su cargo al frente del Patronato del Festival Santa Lucía. Por el PAN quieren pero todavía no pueden, Jesús Horacio González, ex director del Parque Fundidora; Hernán Salinas Wolberg, presidente de ese partido en NL; el diputado local Luis Susarrey y uno que otro. Le veo más posibilidades al MC de quedarse con la ex joya de la corona panista.

Marcial Herrera, ex secretario de seguridad pública de SPGG también quiere, pero… no tiene partido y como independiente, mejor que ni le atore.

AMLO y Samuel

Finalmente, un mensaje a los creídos: El presidente López Obrador no está apoyando a Samuel García ni en el tema del agua ni el de la fiscalía. Y si el gobernador sigue en su plan de no escuchar a NADIE, corre el riesgo de perder también el sentido del HABLA, que en política equivale a la “muerte”, y en su caso sería bastante prematura, por su edad, no tanto por sus logros.