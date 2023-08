Tras varios meses de precampaña política, llamada con otro nombre debido a las restricciones de la ley electoral, Enrique de la Madrid Cordero ha quedado fuera de la carrera presidencial. Según lo anunció ayer el Frente por México, fue superado por Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel, primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Enrique de la Madrid es un hombre bien educado, competente y honesto. A lo largo de su carrera como funcionario público, desde diputado federal hasta secretario de Turismo pasando por la Dirección General de Financiera Rural, se distinguió por sus buenos resultados y por haber quedado intocado ante los escándalos de corrupción que envolvieron a miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto y a el mismo presidente mexiquense.

En adición, el lector seguramente recordará que durante su gestión al frente de Turismo, la promoción hecha del país se tradujo en un aumento considerable de turistas extranjeros que viajaron a México, principalmente en las regiones más internacionalmente conocidas del país.

De la Madrid, hijo de un mal evaluado presidente (nada menos que el iniciador de la era neoliberal, el “impotente” ante el terremoto de 1985 y el orquestador del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988) hizo una campaña limitada por las restricciones legales. Sin embargo, fue capaz de ganarse un creciente número de simpatías que le permitieron ascender hasta el cuarto lugar en las preferencias electorales entre los candidatos del Frente.

Desafortunadamente, no tuvo en realidad nunca posibilidades de ganar. Prueba de ello fue el mejor termómetro político de México: las mañaneras de AMLO. Así como el presidente y Mario Delgado se lanzan inescrupulosamente contra Xóchitl Gálvez, el jefe del Estado mexicano, convertido en jefe de facción, desestimó sacar fotografías de De la Madrid con Peña Nieto, o imágenes de los años ochenta de su padre al lado de Carlos Salinas de Gortari.

AMLO no lo hizo porque no vio en Enrique de la Madrid un enemigo temible que amenazase el status quo morenista. El tabasqueño, con el enorme olfato político que lo hace único, siempre supo que el ex secretario no sería candidato y que no podría, por su pasado priista y por el peso de su apellido, sacudir el edificio de la autoproclamada 4T.

Sin embargo, el futuro político de De la Madrid sigue en pie. Si el Frente, encabezado por Xóchitl Gálvez, realiza la hazaña y derrota a Morena en 2024, el hijo del expresidente podría ser llamado a encabezar alguna secretaría de Estado. Por su formación académica y profesional, bien podría ser nombrado secretario de Gobernación o Relaciones Exteriores.

Otros especulan que podría postularse para buscar una senaduría en 2024. No sería mala idea en aras de contar en la Cámara Alta con un funcionario de altura que fuese capaz de plantar cara ante la maquinaria morenista. Esta decisión recaerá, seguramente, en el propio funcionario y en los dirigentes del Frente.

Lo que sí que es una realidad es que en el México polarizado de hoy, personajes como Enrique de la Madrid, quien aceptó el martes su derrota sin aspavientos ni descalificaciones, se echan de menos. No será presidente, pero seguramente seguirá ofreciendo su experiencia, honestidad y competencias al servicio de su país.