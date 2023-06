En varias ocasiones, he escrito en este espacio acerca de la salud mental. Como psicóloga pero también como madre de dos adolescentes el tema me ocupa y me preocupa en demasía.

Tomé hace poco un curso que se trataba del suicidio y el manejo del tema en los medios de comunicación.

Hay teorías que explican que la palabra -suicidio- no debería de ser escrita ni hablada o mencionada en medios de comunicación porque es una forma de incentivar suicidios en masa.

Me parece una completa y absurda tontería, las cosas se deben de hablar como son y la palabra -suicidio- se debe de escribir con todas sus letras.

El leer última y cotidianamente encabezados como “atentó contra su vida”, “quiso terminar con su vida”, “persona arrojada a las vías del metro”, “persona intenta lesionarse” y un sin fin de encabezados que emiten mencionar la palabra suicidio hace que esta palabra cobre un sentido místico y hasta un gran punto condenatorio.

Como si fuera un pecado del que no se debe de hablar... Como si fuera vergonzoso, contagioso incluso incluir la palabra -suicidio-.

Me ha tocado platicar con adolescentes que tienen una depresión muy grande y que constantemente tienen ideaciones suicidas, cuando ven que puedo hablarles abiertamente del tema sin disfrazar su significado, cuando ven que directamente les pregunto si es que han pensado en él suicidio como tal, cambian hasta en la forma de mirarte: Por fin alguien les habla de lo que quieren hacer pero no deben de hablar porque les apena, les genera culpa y vergüenza.

Por fin, alguien le pone nombre a su pena y a su dolor cuando hablamos abiertamente de la palabra suicidio.

Me queda muy claro que para este presidente que tenemos, el tema de salud mental nunca ha sido ni será un tema prioritario. Jamás en lo que lleva AMLO en la Presidencia he visto que mencione el término de “salud mental” y mucho menos mencione la palabra “psicólogos”.

Los gobernadores estatales hacen un supremo esfuerzo por blindar y proteger a todas estas personas que están cayendo en tales depresiones que su única salida es morirse. Los esfuerzos que hacen son inmensos pero no llegan a abarcar a toda la población que día a día decide terminar con su vida.

El presidente ha dicho y cree que con el “amor” de los padres y desde casa un niño o un joven deprimido, con adicciones, puede superar sus problemas.

No tiene ni idea de lo que es la salud mental, ni tampoco jamás le ha interesado el tema del suicidio, aun cuando las estadísticas nos hablen de que ha habido un aumento exponencial en personas con intentos de suicidio o personas que se han quitado la vida.

Y sí, yo sí creo que el suicidio es una nueva pandemia. Y es que no todos los psicólogos están especializados en tocar el tema, muchas veces al manejar mal a algún niño o adolescente o adulto con riesgo suicidio pueden detonar si la intervención es mal manejada, que muchos de sus pacientes opten por quitarse la vida.

Sí hacen falta muchas, no pocas, muchas capacitaciones que aborden el tema. Mi consejo sería que si nos encontramos en la vida a una persona que sabemos está queriendo quitarse la vida o ya lo ha intentado antes, debemos de darle acompañamiento de una manera amorosa y llena de aceptación para que acudan con un psicólogo. Hay muchos que dan atención gratuita como primer paso para sanar sus heridas emocionales. Por otro lado, buscarle redes de apoyo, con familiares amigos, a veces tener la compañía de un amigo en la vida te salva o invitarle a que asista a algún grupo de apoyo o congregación (puede ser la iglesia) y ayudarle a buscar algún sentido a su vida.

Siempre he creído que ayudar a otros sana tu propio dolor. Enseñarle a niños, a jóvenes y a adultos que si ayudan a otros, su vida cobra otro sentido, hay algo que sí está valiendo la pena y entonces sus intenciones cambian.

No es fácil escribir del tema pero es necesario ponerlo sobre la mesa. Es necesario y es urgente.

Cada día en nuestro país aumentan los casos de suicidio.

Hace unos días hubo uno en la CDMX.

Apenas Ayer un joven quiso arrojarse de un Puente en Querétaro.

No tengamos miedo de hablar de aquello que nunca hemos hablado. Hablemos de ello.

Creo que alguien que se quiere morir sepa que puede decírnoslo, puede abrir muchas puertas a la esperanza y a la recuperación emocional.

Todos podemos funcionar como ayuda para otros.

El gobierno no hará el trabajo, pero nosotros sí podemos si nos abrimos más al tema, nos volvemos más empáticos, humanos, solidarios, y le brindamos acompañamiento a alguien si nos lo pide. Si notamos que alguien no anda bien emocionalmente no es tarea de otros resolverlo o intervenir. Podemos hacer mucho tan solo preguntándole a esa persona si se encuentra bien.

Con eso se abre una puerta para que aquel que ha decidido terminar con sus días lo re considere. El mundo necesita de más gente amorosa.

La neurosis en la que vivimos hace que todos nos sintamos lejanos del otro.

Y bueno si a eso le agregamos un presidente que todos los días está encolerizado y ese mensaje nos lo trasmite, no ayuda mucho.

La salud mental es tarea de todos. En nosotros puede estar el cambio y la luz que otros esperan de la vida.

Hagamos ese cambio

Es cuanto.