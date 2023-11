No hay marcha atrás: la lista de aspirantes a la presidencia está definida en su totalidad. Al parecer, los perfiles no se moverán en vísperas del registro oficial ante los órganos de dirección del INE . Serán, ni más ni menos, tres fuerzas políticas las que se disputen la silla presidencial, así como nueve entidades federativas y los espacios legislativos de ambas cámaras. Como sabemos, el ejercicio se llevará a cabo el próximo año y, con ello, se pondrá en curso el desarrollo más grande en la historia para elegir representantes populares.

En vista de ello, el proceso iniciará así, tal y como han puesto en marcha los recorridos territoriales de las precampañas. Por la oposición o la derecha, va Xóchitl Gálvez; en Morena, la única precandidata es Claudia Sheinbaum; y por Movimiento Ciudadano, todo parece indicar que será Samuel García, gobernador constitucional de Nuevo León, con licencia. De hecho, esto explica la efervescencia que se vive en la antesala del arranque oficial. Por ese motivo, han circulado encuestas de opinión pública que, para el caso, son un termómetro que nos acerca a la realidad de manera tangible.

A nivel nacional, por ejemplo, Claudia Sheinbaum domina ampliamente las encuestas de opinión pública. Incluso, un estudio que se divulgó, a través de una encuestadora, desmenuzó datos muy interesantes en cada entidad federativa. De 32 puntos geográficos o estados, Sheinbaum aventaja en 29. Es decir, más del 90% del país. Con esa misma ponderación, la distancia de la oposición en entidades como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, es técnicamente superable, como lo demuestra la tabla comparativa que circuló hace unas semanas en un diario nacional.

Hablamos de datos muy positivos para Claudia. De esa forma, el resultado de la futura elección presidencial se puede pensar como hemos pronosticado: Sheinbaum será la próxima presidenta constitucional de México y futura sucesora de López Obrador. Será, en pocas palabras, un relato similar al que vivimos en 2018, donde el país entero se pintó de guinda.

Así se demostró en Michoacán , uno de los puntos claves de la génesis de la izquierda en México. De hecho, en términos políticos, la entidad quedará a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, uno de los gobernadores emanados del movimiento. Incluso, hace unos días, fue calificado en el top 10 de los mejores mandatarios en aprobación y confianza. Con esas condiciones a favor de Claudia Sheinbaum, los propios pronósticos han anticipado un triunfo en tierras purépechas. De acuerdo con las ponderaciones, cerca del 46% de los michoacanos votaría por Morena; el 30% lo haría por Xóchitl Gálvez; y solo el 7% por Movimiento Ciudadano.

Hablamos, ni más ni menos, de una ventaja de más de 15 puntos. Con ese efecto, Morena, en Michoacán, se llevaría la fórmula del Senado y la mayoría de los distritos federales para las legislaturas. Para ello, un elemento clave es el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que ha consolidado la gobernabilidad con un esquema de políticas públicas que, a la postre, han tenido repercusiones positivas, sobre todo para la población civil. Por ello, con unas condiciones inmejorables, Claudia Sheinbaum ganará Michoacán, lo mismo que 29 puntos claves del territorio nacional. De hecho, con mucha seguridad, la base lopezobradorista responderá, como lo hizo en 2018, con una votación muy nutrida a favor del partido guinda.

En 2018, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ganó Michoacán con más del 50% de la votación. Algo similar a la tendencia que Claudia tiene en estos momentos . Eso lo sabremos sobre el paso de la marcha, lo cierto es que, hoy en día, Sheinbaum conquista tierras purépechas.

A propósito, aquí en Michoacán, como en todo el país, el Frente Amplio por México vive una decadencia política. Hay, de entrada, muchas pugnas internas entre el PAN y PRD. De hecho, se augura un rompimiento previo que, para el caso, entierre más las aspiraciones de la derecha. En principio, no tienen liderazgos de peso que hagan la diferencia en los temas de la agenda pública. Hay destellos, pero no hay impacto. A decir verdad, la derecha, pese a los esfuerzos mínimos, no conecta con la población civil. Es más, han comenzado a recibir muchas críticas por la falta de propuestas que ni siquiera privilegian.

Por eso y por muchas razones, Claudia, al igual que en todo el país, ganará Michoacán con gran margen de diferencia.

