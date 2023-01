En algún momento la actual gobernadora tendrá que dejar de tapar los problemas que dejó Carlos Joaquín en Quintana Roo , incluso podemos decir que deja un estado en peores condiciones que Roberto Borge, así lo expresan los ciudadanos del Caribe, nos prometió en campaña mantener seguridad, otorgar apoyos a familias vulnerables, pavimentación, nunca llego, ahora en solo 100 días Mara Lezama comenzó las obras que nunca realizaron en tiempos joaquinistas. El presidente puede tener otros datos y yo defiendo a López Obrador, en esta ocasión no puedo estar de acuerdo, en Cancún veo el caos que deja el ex gobernador.

La inseguridad creció 90% al anterior gobierno Borgista, así cualquier municipio que viste, preguntaba y la expresión era, nunca vimos pararse aquí a Carlos Joaquín, así sucedió en Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, incluso en Playa Del Carmen se presentaba con sus escoltas, o al menos no se observaba en colonias humildes donde pidió el voto en las elecciones del 2016.

Desde su entrada al poder su único objetivo era la venganza personal, así sucedió día a día que busco la detención de enemigos políticos como sucedió con Mauricio Góngora Escalante, expresidente municipal de Playa Del Carmen un político que radica en esa población con su familia.

Al parecer tenían problemas desde antes de las campañas, sus ataques del ahora Embajador Canadiense eran sinónimo de enojo y coraje hacia el partido que lo había cobijado, el PRI , decidió cambiar al PRD por haberse negado ser el candidato y apoyado con la coalición panista logro ganar la contienda a la gubernatura de Quintana Roo, de inmediato antes de hacer cualquier labor, realizo las gestiones para investigar a quienes había amenazado en campaña, Roberto Borge Ángulo, Mauricio Góngora, entre otros políticos que formaron parte del gobierno estatal.

Ahora viajará a Canadá con los impuestos de los mexicanos, después de no haber sido un servidor atento, leal y obediente recibió un premio, sabía que de no hacerlo correría la misma suerte que su antecesor y él no soportaría estar en una cárcel, ahora veo quienes le rendían antiguamente su lealtad, hoy quedan al olvido, se fueron los halagos, las amistades y solo quedan las felicitaciones en redes sociales que le desean el mayor de los éxitos en su nuevo encargo que recibe por traicionar a su partido y no perder el poder que tanto le encanta presumir, veremos que sucede y el tiempo nos dirá si los otros datos del presidente no se vuelven en contra al ver los problemas que deja a la nueva gobernadora Mara Lezama.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif