Con un aguafiestas de dueño, Twitter pasó de ser un lugar de libertad de expresión a tener que pagar para contar con voz.

¿Eso importa? Me temo que sí.

Aunque no es de las redes sociales de mayor tamaño (número de usuarios), resulta ser el segundo espacio de información más recurrido (y el primero en cantidad de noticias) en eventos mundiales (temas políticos, económicos y sociales).

Una plataforma con ese poder —que ha dado voz a tantos—, está siendo destruida por su dueño. Y si bien Twitter siempre ha presentado sesgos y numerosos problemas en su visión y operación, no ha dejado de ser EL lugar ideal para debatir de forma efectiva y —más importantemente— de manera casi instantánea. Mecanismo para nutrirse de las opiniones de otros y, gracias a la certificación (la de antes, no la de ahora), poder discernir —al menos en parte— entre los confiable y lo no necesariamente confiable.

Hoy que la verificación la puede adquirir “un cualquiera” (me incluyo), el mundo de los otros datos, las mentiras y las exageraciones —ese, por ejemplo, tan socorrido por gente como López Obrador— tienen a su mejor aliado.

A partir de que el año pasado el señor Musk comprara Twitter por la friolera de 44 mil millones de dólares, dijo que buscaba que dicha red no se convirtiera en un sitio donde solo existieran “opiniones”. Y es que también buscó (y busca) recuperar su inversión.

Así, tan solo el año pasado recortó la planta laboral de Twitter de 8,000 empleados a unos 1,500, esto es, solo dejó el 18.75% de la planta productiva original. Luego empezó a cobrar por la palomita azul; algo así como 8 USD al mes.

¿Hasta qué punto la estrategia monetaria para TW es correcta o qué tanto apuesta a su destrucción? Lo sucedido la tarde del viernes y durante esta pasado sábado puede inscribirse como una forma para que más personas busquen obtener la palomita azul. Pero a las pocas horas se dieron signos de que esto había sido un error. ¿Cómo afirmarlo? Pues porque Elon primero informó que el límite de tuits leídos por día sería de 6,000 para los usuarios con cuentas certificadas, 600 a los no verificados y 300 a los recién ingresados. Luego, al poco rato dijo que lo límites se incrementaban a los 8000, a los 800 y a 400, respectivamente. Cinco horas después dijo que serían a diez mil, mil y 500 los tweets que los usuarios pudieran leer en un día…

Pero no solo eso, Musk también se cercioró en decirle a todo mundo que estas medidas eran temporales y que lo hacía para abordar los “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”. Así su maroma para “calibrar” hasta qué punto podía estirar la liga por cuanto a impulsar su Twitter Blue se refiere… Una suerte de: “no es de a gratis que me leas…”.

Mientras algunas compañías no ponen límite a sus usuarios (al final lo que “vende” son los diversos contenidos y publicidad), otras procuran elevar los costos para acceder a un “servicio más exclusivo”; en este caso tener un acceso completo a la plataforma e ilimitado por cuanto a publicaciones.

Pero hay más. Resulta ser que independientemente de que se trató de una buena o mala estrategia comercial, el asunto coincidió con que el contrato que Twitter tenía con Google para el resguardo de toda su información en “la nube” justo expiraba. Por lo visto a Twitter no le dio tiempo de mover toda su infraestructura de Google de manera que todo funcionara sin contratiempos…

Elon miente descaradamente (sí, en eso —solo en eso— se parece a Andrés Manuel). Ya van varias veces; esta no es la primera vez. En diciembre hizo su encuesta personal para saber si los usuarios querían que dejara de ser el administrador de la plataforma. Se comprometió a realizar lo que la mayoría quisiera. 17.5 millones de internautas votaron y el 57% pidió que dejara la responsabilidad en otras manos. Pero ahí sigue…

Musk tiene muchas facetas: el genio que inventó PayPal (con ingenieros ucranianos), el dueño de Tesla (incluida la estrambótica propuesta de comercializar calcetines de muslo alto con bolsillos para pintalabios y tarjetas de crédito…), el contratista de la NASA en la fabricación de cohetes espaciales.

Alguien que quiso tener su propia red social (así como Mark Zuckerberg con Facebook pero sin crearla y haciendo mucho más pataleo a la hora de adquirirla) y se dio ese “pequeño” lujo… para luego darse el gusto de echarla a perder.

El mismo hombre que ahora busca poner un chip de computadora en los cerebros humanos y conectarlos a Internet. Me pregunto si luego querrá cobrar mensualidades por el servicio…Mientras no salga con un “pagas o te desconecto el cerebro”. Musk toma ketamina, un tranquilizante que prescriben los veterinarios y que tiene cualidades alucinógenas. Así que ustedes dirán….

Sí. Entre que quiso cambiar Twitter en plena celebración del 1 de julio (seguramente el lunes en la mañanera escucharemos a AMLO, alias ‘la víctima perpetua’ decir que si no tuvo mayor impacto su festejo es porque Twitter no dejaba leer muchas publicaciones al respecto) y que, mismo siendo de los hombres más ricos del planeta, es un avaro de lo peor, a Musk se le puede apodar como al personaje aquel del cuento de Dr. Seuss, Elon ‘el aguafiestas’.