Algo sorprendente ha pasado en esta mañanera: El presidente de todos los mexicanos reconoció la buena gestión por primera vez de un gobernador que no es morenista: Mauricio Kuri.

Y es que en el espacio matutino de AMLO del día de hoy, 24 de marzo, analizó y observó que los índices de delincuencia y violencia son mucho más altos en Guanajuato comparados con los índices de Querétaro, y eso que “son estados vecinos”, dijo.

Pero apuntaló que esto se debe a que en Querétaro ha habido una buena gobernanza. Es decir, para sorpresa de todos, habló bien de un gobernador de la oposición y eso para mí es muy esperanzador y relevante.

Primero, porque vivo en este estado, en Querétaro, a cuyo gobernador hoy aplaude Obrador desde su tribuna y no es de Morena. Lo ha hecho el presidente con otros gobernadores porque en definitiva ha reconocido su buen desempeño y su buena labor.

Lo que pasa es que acá en Querétaro hay una particularidad que otros estados no tienen y es que llevan muchos años teniendo a buenos gobernadores, de hecho han sido catalogados como los mejores del país muchos de ellos.

La verdad es que, yo que habito en este estado, sí tengo constantes noticias del horror que se vive en Guanajuato, pero en realidad uno viviendo acá no se siente ni se percibe la cercanía que tenemos con ese estado en donde lamentablemente, es verdad, los índices de violencia y de homicidios van a la alza. Somos estados vecinos pero acá no se vive el horror que se vive en Guanajuato.

En algún momento el presidente de México tenía que reconocer que sí existe la buena gobernanza que no provenga de Morena una vez más.

Ya con anterioridad, el presidente había reconocido el excelente desempeño de Mauricio Kuri, y también Mauricio ha sabido sostener relaciones fructíferas con el gobierno Federal.

AMLO hoy reconoció que Mauricio Kuri es un gran gobernador pero porque además, creo yo, también sabe ver y reconocer la calidad humana de otros y es otra cualidad más que tiene este gobernador.

Me alegra que el presidente haya expresado lo que hoy expresó. Más allá de que me alegre porque se expresó muy bien de nuestro gobernador, me alegra porque le da paso el presidente a una faceta en su personalidad que no le conocíamos: el reconocimiento de parte suya de la valía de otros que no sean de Morena nos muestra una parte de Andrés Manuel López Obrador que no conocíamos o varios desconocían porque no es usual que le aplauda otros gobiernos, aunque indiscutiblemente sí haya reconocido a otros que no son de su partido.

Claudia Sheinbaum, si de veras aspira ser una buena presidenta, tendrá que replicar lo que hoy hizo Obrador: el reconocimiento hacia otros que no tengan nada que ver con Morena. Quizá será un reto para ella, pero creo que puede hacerlo bien si se lo propone.

Y mientras tanto, acá en Querétaro estamos muy felices porque el presidente de la nación le haya dado este reconocimiento al que sin duda, hasta en las encuestas lo dice, es el mejor gobernador de todo el país: Mauricio Kuri.

¡Enhorabuena para Querétaro!

¡Enhorabuena para nuestro gobernador!

Es cuanto.