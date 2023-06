Irreverente

Les platico:

Valeria Guerra Siller creyó que obedeciendo los mandatos absurdos e ilegales del alcalde Miguel Treviño de Hoyos, amarraría su candidatura a la alcaldía de San Pedro Garza García.

Siendo todavía secretaria del ayuntamiento de ese municipio, Valeria ejecutó el pasado 1 de febrero las órdenes de su jefe al recabar firmas casa por casa en contra del Salón “Las Cuatro Estaciones”, ubicado dentro de la propiedad del empresario Gustavo Mario de la Garza Ortega.

En esa fecha, Treviño de Hoyos violó la ley al ordenar el allanamiento de la casa de quien es también uno de los filántropos más reconocidos dentro y fuera de México.

Anteriormente a dicho acto -donde intervinieron más de 50 empleados municipales, incluyendo policías armados- en otro evento ilícito había sido clausurado el citado salón con el pretexto de que no tenía permiso de uso de suelo comercial.

Los abogados de don Gustavo presentaron pruebas que fueron admitidas por los magistrados que conocen de la causa, para demostrar que dicho salón nunca tuvo taquilla y a sus invitados no se les cobró precio alguno por asistir a los eventos culturales y de asistencia social que ahí se realizaban.

Valeria fracasó en su intento, pues solo recabó las firmas de la familia Elosúa y otros vecinos que viven a distancias de hasta 4 kilómetros del domicilio allanado, que aún permanece con las mantas y sellos de clausura.

Pecó de inocente, pues como premio a su labor de encuestadora, llegó a acariciar la quimera de ser nombrada candidata de Miguel para sucederlo en la alcaldía.

Valeria fue regidora de SPGG hasta el 27 de septiembre del año pasado.

Ese día fue nombrada por el alcalde como secretaria del ayuntamiento y permaneció en dicho puesto hasta el pasado 6 de junio, fecha en que renunció sin dar a conocer los motivos.

En los corrillos del municipio se sabe que Miguel le pidió su renuncia por diversas causas, una de las cuales fue que fracasó en la recolección de firmas y no ayudó para nada en el proceso que don Gustavo sigue contra las autoridades municipales, por el allanamiento y colocación de sellos de clausura en toda su casa, no solo en el salón mencionado.

La otra causa fue abrirle un espacio político al sustituto de Valeria, un ex funcionario ligado al gobernador Samuel García , quien a toda costa quiere pintar de “naranja MC” al otrora municipio modelo de México y de América Latina: San Pedro Garza García.

Miguel Treviño de Hoyos y Bernardo González Garza (SPGG)

Bernardo entra por Valeria

Dos días después de la “renuncia” de Valeria, Miguel presentó a Bernardo González Garza, ex concejal de Monterrey, ex secretario de seguridad en el gobierno de Nuevo León, ex procurador general de justicia y cercano a los afectos del gobernador Samuel García.

Lo propuso al cabildo para ocupar la secretaría del ayuntamiento que estaba a cargo de Valeria.

Sí, Miguel la dejó colgada de un acto ilegal ante el cual posiblemente enfrente acusaciones penales difíciles de justificar.

El tiro le salió por la culata pues terminó siendo despedida por su jefe, autor intelectual de la sinvergüenzada cometida contra la propiedad del mencionado empresario.

Valeria tendrá suerte si el afectado no inicia un proceso penal en su contra por andar buscando cartas acusatorias más de un año después de que el alcalde y sus compinches se brincaron todas las trancas, con lujo de fuerza, para clausurar indebidamente el mencionado salón. ¿De qué soga se asirá Valeria para no caer en las profundidades de un proceso penal si éste se iniciara en su contra?

Ahora, Valeria está en el puño del filántropo empresario, que si así lo decide, podrá iniciar un proceso en su contra.

¿Saldrán Miguel o Bernardo a defenderla?

Es sólo pregunta, conste.

Cajón de sastre

“...”