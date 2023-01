“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.” SHAKIRA / BZRP

“No se hagan bolas”, diría el clásico. Coahuila le vale una real y dos con sal a López Obrador. Una vez más minimizará en la mañanera el hecho de que Ricardo Mejía Berdeja abandonara Morena (y a su gabinete) y se decidiera por el PT para lanzarse por contender por la gubernatura del norteño estado. Y es que a AMLO Coahuila poco le importa; no es nada comparado con la gran fotografía que son las elecciones del 2024.

Lo que sucede en Coahuila —tristemente— no le hace ni cosquillas a Morena, menos aún a López Obrador. Y por lo mismo el fundador y líder moral de ese partido político no moverá un dedo para levantar el tiradero… salvo, salvo, salvo que sus corcholatas —específicamente, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard— crean que puedan “derivar” conclusiones de ese episodio que les beneficien en lo particular, pero que vayan en detrimento de él (de AMLO).

Así, la decisión de Ricardo Mejía Berdeja de abandonar Morena —eso sí, jamás a López Obrador— y buscar la gubernatura de Coahuila por su cuenta ha hecho mucho ruido pero pocas nueces. Y es que ¿a quién salpica realmente? La respuesta es: a nadie.

No importando el resultado de Coahuila, López Obrador no pierde. Un fracaso —si acaso atribuible a Mario Delgado— pero que para el titular del ejecutivo no significa gran cosa.

Corramos apuestas: yo digo que Mejía Berdeja no ganará la gubernatura de Coahuila, pero tampoco habrá roto con AMLO y su proyecto. De hecho, su carta de renuncia hace ver que el ex funcionario sigue la prédica de López Obrador, nada más que desde otro partido. Cuando Mejía pierda la contienda, podrá optar por ir al Senado u obtener una diputación. Ya es un activo del PT y en la negociación de espacios, tan solo a siete meses después de la elección estatal y con mucho ruido, los petistas de seguro lo incluirán en su lista a cambio de su cariño…

Guadiana, por su parte, cosechará dos rechazos al unísono: el rechazo a Morena de la gente del noreste y el rechazo a sí mismo.

A todo esto se suma otra lectura NADA despreciable: si Mejía termina superando en votos a Guadiana, el método de la encuesta para la selección de candidatos dentro de Morena habrá quedado desacreditado (y Delgado será señalado por el fracaso). AMLO está estudiando esto muy de cerca.

Lo único realmente importante para AMLO y la 4T es si la coalición “Juntos Hacemos Historia” sobrevive al 2024 —esto es, más allá del 24 incluso habiendo ganado la Presidencia—. Si sin el “pegamento” que significa López Obrador logra o no mantenerse unida en los siguientes años posteriores a esa fecha. En otras palabras: mientras el tabasqueño no se salga de Morena, no abandone a su partido, el desaguisado de Coahuila es prácticamente insignificante.

Eso sí, el presidente mira de cerca y registra los movimientos. Observa qué corcholatas a la contienda presidencial están “abiertas” a la posibilidad de irse a otro partido, aunque no lo digan abiertamente. Monitorea a Marcelo, a Claudia, a Adán para ver si se inmiscuyen en el affaire Coahuila; si lo hacen, López Obrador tomará nota. Como por ejemplo, ante la desfachatez de la reunión de 16 gobernadores morenistas con Mario Delgado y Citlalli Hernández en la Secretaría de Gobernación, ¿Adán Augusto está operando ya en su propio beneficio (2024)?

Lo que es más: ¿hasta qué punto el presidente alienta la insurrección para luego llamarlos a cuentas? Y es que López Obrador juega así; es perverso y un manipulador nato.

Así las cosas, el tiradero de Mejía en el fondo no sal-pica, solo es ruido, una cortina de humo más. Una recreación que López Obrador deja correr para derivar lecciones rumbo al 2024; atajar desde ahora posibles problemas y blindar el proceso de la sucesión presidencial de los males que potencialmente surjan desde dentro de Morena.