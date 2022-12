Y es que no pretendo hacer que todo se trate de mí, pero es que sí, esto tienen que saberlo: Hoy que el tema más conversado en redes es el reencuentro de la agrupación mexicana RBD, ‘Rebelde’.

Les cuento a los más jóvenes que yo (pero mucho más jóvenes) que me leen mi historia:

Rebelde fue una novela mexicana que fue un hitazo entre los años 2004 y 2006. Recuerdo bien que yo tendría unos 30 años en aquel entonces (no saquen cuentas) y me ponía a ver la serie. Me parecía entretenida, mágica, y me recordaba mis épocas de estudiante. Tal vez sí, ya me veía bastante ridícula tarareando y bailando las canciones de RBD a mis treinta años de aquel entonces, pero en verdad me rejuvenecía escuchar sus canciones y realmente me parecían musicalmente hablando muy buenas canciones. Me las sabía de memoria pues.

Fue en el año 2010 que aterricé en Twitter y desde ahí esa red social se volvió mi adicción. Suelo escribir de lo que me pasa, de las cosas que pienso y siento, y en aquel entonces me desahogaba en aquella red por la dura situación de tener a mi única hermana con un cáncer terminal, a mi madre con una embolia sin poder moverse y mi padre que padecía demencia. Todo mi entorno era un caos. Y un buen día descubrí que Anahí me empezaba a seguir en Twitter. Pensé que había un error, me sorprendió que alguien con más de nueve millones de seguidores me siguiera en Twitter a mí; una simple tuitera con apenas 50 seguidores en aquel entonces.

¿Saben porqué descubrí que Anahí me seguía? Les cuento: Porque recibí un mensaje directo de una mujer que me pedía por favor que Anahí le mandara un saludo, era una chica que tenía cáncer y quería que ello fuera quizá para ella un deseo final. Era su sueño.

La chica creía que porque Anahi me seguía en Twitter me conocía en persona o éramos familia o éramos amigas, yo le trataba de explicar a esta gran fan que yo no entendía porqué Anahí me seguía y decidí escribirle a la propia Anahí para comentarle del caso de esta chica pues pensé que quizá pudiera ayudar a que un sueño se hiciera realidad.

Le pregunté a Anahí si acaso no se habría equivocado al seguirme y sorprendentemente me respondió, y no solo eso, le mandó un saludo personalizado a su fan… También tuvo la clase y decencia para preguntarme si me era incómodo que sus fans me escribieran y me dijo que sabía de la situación por la que atravesaba y supo también que yo daba conferencias testimoniales acerca del cáncer de mama y brindaba apoyo psicológico gratuito a mujeres diagnosticadas con cáncer así que me dijo que le parecía interesante mi labor.

Yo me sentí más que honrada por su follow sinceramente y fue así como nos fuimos acercando más y conociendo más, hasta que en el año 2015 me invitó, ella estando como primera dama de Chiapas, para viajar a Tuxtla Gutiérrez y brindar una conferencia acerca de la detección del cáncer de mama a niñas de una secundaria.

Recuerdo que todo fue muy rápido. Cuando Any (así le decimos los que la amamos) me invitó a dar esta conferencia me pidió que aceptara un pago, pues yo le decía que la daría gratuita pero ella insistía en que merecía recibir un pago por ello, así que sorpresivamente me hizo un donativo y preparó todo para mi viaje.

Cabe contarles que era la primera vez en mi vida que viajaba sola en avión así que la experiencia fue impresionante. Mi hermana había fallecido meses atrás y también había tenido contacto con Anahí, así que se había formado un especié de vínculo amoroso entre las tres que no sabría como explicarles. Cuando estuve frente a Anahí fue increíble, nos abrazamos como estando totalmente seguras de que nos conocíamos de años atrás y de que nos queríamos, fue así tal como se los describo: un abrazo largo y fuerte entre dos personas que se quieren y se reencuentran.

La conferencia fue un éxito y todas las chicas enloquecieron cuando vieron llegar a Anahí. Me impresionó cuánto es que la aman, tanto, que cuando yo terminé de dar mi conferencia y salí a la calle habían chicas pidiéndome mi autógrafo tan solo haber estado cerca de ella, ¡creían que yo también era artista o algo! Por más que les explicaba que yo no era nadie especial, ellas insistían.

Después Any me pidió que también diera una conferencia en San Cristóbal de Las Casas pero no me fue posible ir pues mi padre con su demencia y mi madre en cama más siendo yo madre de dos niños pequeños en aquel entonces fue caótico.

Me dio muchísimo coraje no haber podido ir.

Constaté en esa oportunidad cuánto amor le tienen a Anahí. De veras que la quieren y la admiraban mucho como primera dama, muy respetada en Tuxtla Gutiérrez he imagino en todo el estado.

Además, constaté que es una niña que siendo ya toda una mujer justamente sigue siendo como niña pero con un grandísimo corazón… Es una mujer buena y es un gran ser humano, si algo tiene Anahí es humanidad.

Ella no ha querido que yo cuente (pero ya estoy contando ni modo, se tenía que saber) la de veces que ha apoyado a otros niños pequeños, ha preferido mantenerlo en el anonimato. Así su grandeza.

Ahí estábamos hace 7 años sentadas juntas en aquel auditorio llenísimo, pero yo no dimensionaba en serio cuántos fans hubieran dado cualquier cosa por estar en mi lugar.

Any me ha acompañado a lo largo de todos estos años de muchas maneras. Siempre está ahí . Y yo estoy para ella. No somos de esas amigas que se digan serlo, ni que tampoco se llamen o se vean , pero nos tenemos. Ella lo sabe y yo también.

Su vida y su pasión además de sus hijos es estar en los escenarios, cantando y bailando. Tiene un enorme talento.

Pero ha tenido que pagar el precio de ser esposa de un político y el odio o el llamado hate hacia ella también ha sido tremendo y muy doloroso. Brutal.

Ella se enamoró de un político. Ese fue su pecado para muchos.

Para mí ella es una mujer que se enamoró muchísimo de su hoy esposo y lo demás es opinión de los demás.

Pero lo ha sabido llevar de manera estoica y súper inteligente y como bien dijo ella, la gente da lo que tiene en su corazón. Ella solo ha sabido dar amor.

Hoy que sus pequeños han crecido más me imagino se dio la oportunidad de volver a pisar los escenarios y emprender esta aventura con el reencuentro de RBD. La verdad es que quisiera ir a algún concierto y abrazarla de nuevo, pero se que será imposible, miles y miles de personas querrán hacer lo mismo también.

Y sí… no me importa tener casi 50 años y seguir cantando las canciones de aquella serie.

Será un tremendo éxito este reencuentro, sin duda merecerían el zócalo también.

Porque todos los demás integrantes , Dulce María, Christopher, Maite Perroni, y Cristhian por supuesto que son súper talentosos y que todos formaron este éxito, pero algo hay en Anahí que es la estrella que más brilla en el escenario. Su tesitura de voz ya impregnó con el sello de Anahí cada canción, que han sido súper exitosas y cantadas por otras generaciones más recientes. Hoy en día nadie desconoce quienes son o qué es RBD.

El sello de Anahí está ahí. Imposible imaginar un reencuentro sin ella.

Lamentable que una de las figuras también muy importantes para este reencuentro, Poncho Herrera se niegue rotundamente a reencontrarse con ellos. Pareciera que le da vergüenza el grupo y todo que tiene que ver con él, pero no debería de olvidar que gracias a RBD, este joven actor fue conocido a nivel mundial. Y que sin RBD hoy no sería prácticamente nadie. Porque tampoco es el actor que todo México esperaba.

Si algo debería de ser este hombre es saber ser agradecido y brindarles a sus demás compañeros la oportunidad de estar juntos, porque gracias a la gente es que Poncho Herrera es quién es.

A veces a la gente le hace falta una buena dosis de humildad.

Ojalá recapacite.

Y bueno hasta aquí mi historia con Anahí…

Y sí... Yo soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y a mucha honra.

Es cuánto.

Pd: Para ti está dedicada esta columna, mi querida Anahí.