Xóchitl Gálvez debería sentirse preocupada por todas las manifestaciones públicas que ha recibido en Estados Unidos en su contra. Dentro de esa gira, miles de mexicanos le mostraron su rechazo ante los comentarios clasistas que ha hecho. Eso lo pudimos apreciar todos cuando se refirió a ellos en su condición laboral. De hecho, su narrativa fue muy fácil de entender al menospreciar la labor que llevan a cabo millones de paisanos que, en gobiernos del PRI y PAN, tuvieron que buscar otras alternativas ante la desigualdad de los conservadores, especialmente con el tipo de connotaciones racistas de personajes como Rafael Elías, simpatizante la derecha exhibido en unas imágenes donde encara a civiles.

Voces como la de Rafael Elías, de hecho, son la manifestación más clara de la degradación que vive la derecha. Además de ello, los desnuda de cuerpo entero con esa soberbia que abiertamente los inspira a denigrar y denostar a la sociedad. Lo mismo pasó con Vicente Fox, otro personaje ultraconservador que, de la misma manera, lanzó insultos a diestra y siniestra. Así se describe la carrera por la presidencia de Xóchitl Gálvez. A propósito, todas las voces que se sumaron en EU fueron bastante claras: las protestas por su visita tenían dedicatoria especial para ella. En efecto, la maniobra que pusieron en marcha para sacarla por la puerta trasera, no fue una improvisación, sino algo predeterminado para no dar la cara.

Sin embargo, esa idea tan absurda de hecho le resultó más contraproducente. Pensaron que, con burlar una salida y simular que partió con la cara tapada, no se llevaría la rechifla. Aun así, el rechazo fue para ella. Es verdad, no estaba físicamente caminando hacia la camioneta, pero sí de forma simbólica. Eso es prácticamente lo mismo. Una clara muestra del desastre que significa su campaña de principio a fin.

No sé realmente qué pasa por la mente de Xóchitl Gálvez, pero, si yo fuera ella, estaría claramente preocupado por el desencanto que millones de mexicanos sienten. Han pasado meses y la animadversión crece y se agudiza para el Frente Amplio por México. Inclusive, lo que se presenció en Estados Unidos es la sinopsis del fiasco que significa todo su proceso presidencial. La derecha no solo va en detrimento en los estudios, sino que su esencia está colapsada. No tienen propuesta ni mucho menos un proyecto de nación. Fieles a su estilo, apuestan a la guerra sucia que, de manera paradójica, sigue fortaleciendo el triunfo inminente de Claudia Sheinbaum. Desde esa perspectiva, Morena ganará la presidencia y la mayoría de gubernaturas, así como gran proporción de espacios legislativos.

Lo que pasó en Estados Unidos, aceleró más el triunfo de Claudia Sheinbaum. De entrada, porque nos da un mayor pulso de lo que la sociedad piensa. La manifestación social se tradujo en ello. Aunque a Margarita Zavala le haya parecido divertido esa maniobra de simular una salida con la cara tapada, debería ponerlos a reflexionar sobre dónde están parados en la actualidad. Han perdido simpatía y militancia; no tienen liderazgos; y su arrogancia muestra su verdadera personalidad. No acabaríamos de resumir todos los componentes que juegan en contra del Frente Amplio por México., y todavía tienen la esperanza de salir victoriosos en los debates. Por favor.

Claudia Sheinbaum se impondrá con mucha categoría en cada uno de los debates que lleven a cabo. Xóchitl, en cambio, necesita de mecanismos de apoyo para poder construir una concepción que, para variar, le sale a medias o se equivoca. Siendo así, el Frente Amplio por México no meterá ni las manos ante una maquinaria de Morena que está lista para ganar por segunda vez consecutiva.

Sí, Xóchitl, aunque intentaras burlar tu salida por la puerta trasera, ese sentir del pueblo en Estados Unidos, tenía dedicatoria especial para ti. No le veo la gracia, ni mucho menos el lado divertido. Debería de preocuparles que la sociedad los rechace de esa forma. De hecho, esto tiene una explicación muy sencilla: el Frente está contra las cuerdas.