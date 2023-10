En medio del peor huracán en México en más de un siglo, que al momento de escribir estas líneas ha arrojado un saldo preliminar de 46 personas fallecidas, 58 personas desaparecidas e incalculables daños materiales, la derecha muestra su lado más miserable y ruin.

Tras la devastación causada por Otis, hemos sido testigos de cómo, los menos, buscan colgarse de la tragedia para agenciarse unos miserables votos más -el caso de Xóchitl Gálvez-. Los peores, abiertamente vociferan sobre la robadera perdida en fideicomisos como el Fonden y mienten: afirman mediante grotescos audios difundidos en WhatsApp que la ayuda humanitaria y solidaria enviada por las y los mexicanos a nuestros hermanos de Guerrero está siendo confiscada, o de plano robada, por miembros de la Guardia Nacional y el Ejército e, incluso, llaman a no donar a los damnificados.

Ver a personajes cómo la senadora plurinominal Kenia López y el resto del ballet folclórico de la derecha difundiendo esta guerra sucia de la derecha es suficiente para revolver el estómago. Pero, a pesar de cualquier minúscula ganancia que -según ellos- puedan obtener en lo inmediato, el pueblo de Guerrero cobrará caro en las subsecuentes elecciones esta rapiña electoral de la oposición.

No nos sorprenda si en 2024 la ventaja que ahora tiene Sheinbaum se incremente ante lo repulsivo de las actitudes de la oposición, en especial del PAN. Y no necesariamente todos los afectados por la tragedia automáticamente se convertirán en votantes de Morena, pero sí muchos preferirán no vota rpo las agrupaciones políticas que lucran y seguirán lucrando con su dolor sin levantar un solo dedo para ayudarlos.