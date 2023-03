El próximo Mundial de futbol es en casa, por tercera vez en la historia, pero esta vez en sede compartida con Estados Unidos y Canadá (el ‘mundial T-MEC’). Se puede decir que a partir de 2010, México padece de un retroceso, y este se debe a varios factores, pero el principal es el daño que le ha hecho a nuestra liga la virtual eliminación de un límite de extranjeros por equipo y/o en la cancha, amén de las más recientes y suicidas decisiones, como eliminar el descenso y el ascenso lo mismo que la CopaMx. El primer caso ha provocado qué se forme embudo para los canteranos, qué paradójicamente se realizan torneos paralelos sub-15, 17 y 20, al encontrarse los planteles mayores plagados de extranjeros, que en cada vez menor medida vienen al futbol mexicano a MARCAR DIFERENCIAS.

Lo último ha causado en el futbolista mexicano, con la ayuda de algunos periodistas enfermos de MALINCHISMO, como David Faitelson y José Ramón Fernández, que el futbolista mexicano este dispuesto a irse a Europa, aún sacrificando sueldo y muchas veces sin tener la titularidad asegurada, con un lógico y natural retroceso (cuando no es que final) en sus carreras deportivas. No se trata de irse a jugar a cualquier equipo de cualquier caserío de algún país en Europa, si se va a emigrar se deben cumplir dos premisas básicas: repito, TITULARIDAD y que sea a un Club TOP del viejo continente, como lo hicieron Hugo Sánchez, Luis García, Luis Flores, ‘Chicharito’, Rafa Márquez, Pável Pardo; y Carlos Salcido y Ricardo Osorio (por ejemplo); no para bajar de nivel en equipos que NO tienen mejor nivel que los diez mejores de la Liga Mx; amén que se dificulta en demasía la logística, conjunción y juego en equipo e incluso la condición física misma. Es ridículo ver a seleccionados mexicanos sofocados por la altura en la cancha del otrora inexpugnable Estadio Azteca.

La fórmula a 2026

La fórmula para preparar a la Selección Mexicana al Mundial 2026 es repetir la de Bora Milutinovic antes del México 86: una concentración de un año, donde los clubes de la Liga Mx cedan a sus seleccionados por un año (dos torneos), y se forme una base, que, llegada la copa del mundo, se entiendan de memoria y tengan un alto nivel de juego de conjunto, preparación física, técnica y táctica, todo este plantel reforzado, al final, por (a lo mucho) TRES jugadores que militen en el extranjero, como en el caso de la selección de Bora, solo se agregó al ‘Abuelo’ Cruz (Campeón del torneo corto México 86 con el Monterrey) y a Hugo Sánchez (estrella del Real Madrid).

Lo que se está haciendo ahora es estúpido: privilegiar y tener como criterio principal el convocar a futbolistas por el simple hecho, casi casi, de solo VIVIR en Europa, y no señores, se debe privilegiar a la liga mexicana como fue durante los mejores años de Selección Mexicana, reforzados con uno o dos de ligas extranjeras (los que jueguen y sobresalgan, lo diré hasta el cansancio, en equipos TOP), contrario a, por ejemplo, un Jorge Sánchez, qué ni juega casi en Holanda y las veces que lo hace, la crítica de aquel país ha sido implacable con el, al tiempo de marginar (¿discriminar?) a elementos como Javier ‘La Chofis’ López y Victor ‘Pocho’ Guzmán, qué militan con éxito en equipos mexicanos. Tenemos a otro argentino como DT, y es ridículo haber visto jugar en el Azteca a señores que ya fracasaron en el pasado Mundial. Ojalá Diego Cocca y la FMF volteen a ver al pasado, como se planeó la Selección para el Mundial 86, es el camino correcto, cuándo no acaso que el ÚNICO.