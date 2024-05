La derecha, con esa concepción de superioridad que siempre presume, se quedará con las ganas de vencer a Morena en la Ciudad de México. El propio Santiago Taboada , de hecho, pensó que Clara Brugada sería presa fácil de los ataques y la maquinación que, durante este lapso de campaña, han puesto en marcha. Además de ello, el abanderado del PRIAN ha pecado de soberbio y narcisista al menospreciar todo lo que gira en torno a una campaña. De hecho, para nada nos sorprende esta actitud que, de manera común, es una característica inherente al conservadurismo, máxime por el grado de señalamientos de corrupción que carga sobre los hombros, especialmente por los escándalos inmobiliarios.

Caso contrario, Clara Brugada, por tercera vez consecutiva, se impuso en el debate de aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Inclusive, no fueron suficientes las estrategias que armó la oposición en la contraparte para tratar de impactar. Repito, de nada le sirvió a Taboada la narrativa que empleó. Es más, con todo eso que utilizó como recursos, paradójicamente le ayudó más a la abanderada de la coalición Seguimos Haciendo Historia. Es sencillo: si hay alguien que presenta señalamientos de corrupción es el mismo Santiago. Por eso, a menos de veinte días para que la elección se lleve a cabo, las condiciones están dadas para que el lopezobradorismo siga conservando el poder ejecutivo en la capital.

De hecho, nadie puede negar que la oposición grita demasiado y vocifera a más no poder. Pero solo eso. No proponen ni han construido un andamiaje de políticas públicas que, de forma clara, impacten en el ánimo de la población civil. Inclusive, los mecanismos de comunicación que utilizan —en lugar de informar— son instrumentos perniciosos. Del mismo modo, de nada ha servido el montaje que han hecho para intentar hacernos creer que, en plena campaña, la militancia de Morena ha ido renunciando para irse con ellos. Eso, desde todos los ángulos, es un show mediático que montó el Frente Amplio por México. Sobre ese tema, no vimos a ningún dirigente de Morena, ni mucho menos a cuadros conocidos como para decir que hay un éxodo. Cualquiera, déjenme decirles, puede ponerse un chaleco guinda y, de manera pública, salir a los reflectores para sacar a relucir la renuncia.

Solo para ejemplificar el panorama, en Morena no hay fracturas internas ni muchos menos renuncia de militancia. Caso contrario, vemos una izquierda fuerte y unida que ha cerrado filas con el presidente López Obrador. De ahí que, en estos últimos días, el primer círculo de Claudia Sheinbaum intensificó los recorridos territoriales. El mismo Marcelo Ebrard, en ese sentido, ha multiplicado la presencia y el diálogo con la población civil en varias alcaldías de la Ciudad de México. Al ser la recta final de la campaña, es obvio que Morena apriete el acelerador para afinar cualquier detalle importante que pueda influir en la toma de decisiones. El mensaje, no cabe la menor duda, es ganar la mayoría de las alcaldías que están en juego. Muchos de los abanderados, de hecho, están plenamente consolidados para movilizar una cantidad relevante de votos el próximo dos de junio.

Para muchos detractores del presidente López Obrador, por intereses propios, la Ciudad de México está sumamente dividida, según ellos. No creemos que sea así, especialmente con la lectura de las encuestas que, en su gran mayoría, coinciden en la misma tendencia que favorece a Clara Brugada. Eso se debe a que Morena, por mucho, tiene el apoyo de las mayorías en la geografía de la CDMX. Por ese motivo, no me sorprende, en lo absoluto, como algunos “comunicadores” están suplicando a Movimiento Ciudadano para que decline a favor de Taboada. Siguen sin aceptar la idea que, en unas semanas más, Clara Brugada ganará la elección con gran margen de diferencia a pesar de la excesiva y perniciosa guerra sucia que ha montado la derecha.

Ayer, a propósito, circuló la encuesta que publicó Roy Campos para El Economista. Siendo una de las metodologías más confiables a nivel nacional, podemos dar por hecho que, por más que recurren a la maquinación, Morena continuará conservando su hegemonía en la Ciudad de México. En efecto, Santiago Taboada, tanto en propuestas como en estrategias, resultó un fracaso total. Su funcionamiento, en términos generales, mostraron un patrón que siempre ha personificado la derecha. Hablo de la personalidad narcisista y los aires de superioridad que, en definitiva, lo único que demuestran son los pobres argumentos y la incapacidad que tiene la derecha para conducir el poder público.

En una ciudad donde la transformación ha ido avanzando a pasos agigantados, los habitantes le darán nuevamente el voto de confianza a la causa lopezobradorista. Clara Brugada, en ese sentido, ganará la elección con gran margen de diferencia. Todo apunta a que, en términos porcentuales, sean once o doce puntos los que separen a una alianza de otra. Por esa sencilla razón, el PRIAN se quedará con las ganas de arrebatarle la CDMX a Morena. Siendo así, Brugada, a partir del dos de junio al filo de las 9 de la noche, será la virtual jefa de gobierno.

