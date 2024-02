El día de hoy, el presidente amaneció distinto. Será que le noté que su ojo derecho estaba cerrado e hinchado. Quizá un mosquito hizo de las suyas o es que no anda durmiendo bien, aunque él siempre nos ha asegurado que “duerme muy tranquilo, porque su conciencia está muy tranquila”.

Me llama también la atención que hoy AMLO dijo que él es responsable de lo que pasa en este país, pero no culpable. Es extraño asumir la responsabilidad de algo y no asumir tu culpabilidad si algo falla.

¿O eres o no eres ?

Me parece que López Obrador no tuvo intención en destrozar en su sexenio cientos de cosas, como diría Enrique Peña Nieto; tampoco creo que se levante en las mañanas pensando en cómo destruir al país.

Pero es fácil para AMLO deslindarse de su responsabilidad y por lo tanto de su culpa.

Por supuesto creo que sí hay una cascada de ataques contra el presidente y algunos que no son reales como hoy que le cuestionaron si él tenía qué ver con el allanamiento de morada que recibió Marco Landucci, dueño de la revista Forbes.

En un video que se hizo viral se ve entrando la policía a la casa del empresario queriéndole embargar cuadros. Él se ve realmente fuera de sí. Este video lo han querido utilizar para responsabilizar al presidente de este caso culpándole de brincarse la ley y permitiendo que la policía de la nada pueda ingresar a alguna casa.

La realidad es que ese video fue del 2022 en el que no tuvo que ver el mandatario y donde fue más bien una demanda personal que él traía encima.

Ante el cuestionamiento de una reportera el día de hoy sobre este tema, dijo que no conocía al empresario y que no tenía nada que ver en el tema.

“Soy responsable de las cosas que suceden, pero no culpable” dijo.

No, en este caso no fue culpable, tampoco responsable.

El problema es que el presidente ya no mide sus palabras y entonces convierte una pequeña bola de nieve en una avalancha.

Por cierto, también he notado que pareciera que la existencia de Claudia Sheinbaum no se encuentra dentro de su radar. No sé si porque es una estrategia no mencionarla para que la gente deje de vincularla con é o es que el presidente siente que estas elecciones son suyas y pareciera que más que nunca está de nuevo en campaña.

Tan es así que hoy Marath Bolaños, secretario de Trabajo estuvo en la mañanera diciendo que habrá dinero para los jóvenes desempleados.

Pues no es nada nuevo, esto ya lo había prometido en campaña. Pero realmente utiliza su mañanera para hacer campaña y nadie lo sanciona.

En ese sentido comete trampa y sí es responsable y culpable de hacerla pero no le agobia en lo más mínimo.

Mientras tanto, el equipo de Claudia Sheinbaum me imagino desesperado busca darle foco a Claudia pero no lo ha tenido. Parece que nadie habla de ella aún cuando aparezca en las encuestas como la ganadora.

Las cosas se volverán más interesantes cuando vengan los tiempos de debates. Ahí se tendrá que medir quién es la mejor candidata sin duda.

Mientras tanto, pues el presidente piensa que nada es su culpa y tiene la conciencia tranquila por ello. Vive en esta burbuja donde no oye y no ve la realidad.

El mundo afuera es distinto y es adverso. Pero AMLO no lo mira.

Es cuanto.