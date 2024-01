El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya dijo que no vendría a Querétaro para celebrar el aniversario de la promulgación de la Constitución el 5 de Febrero y eso, perdón pero, me parece que es un desaire.

¿Por qué? Bueno, porque no ha habido un solo mandatario que haya dejado de venir a Querétaro en una fecha tan trascendente.

¿Los datos del presidente? Que no viene, porque prefiere celebrar el aniversario de nuestra Constitución pero en su Palacio y a su manera, porque dice que le meterá mano y le hará ciertos cambios.

¿Alguien le pidió que hiciera esto? No.

¿Cuáles serían los datos reales de su negativa a venir a este estado? Pienso que hay algo sospechoso en todo ello. Apenas hace unos días AMLO decía en su mañanera que nuestro gobernador, Mauricio Kuri, era un hombre extraordinario, un muy buen ser humano y un muy buen gobernador.

Esto que dijo pues es realmente una cosa muy inédita porque todos sabemos que Mauricio Kuri no es para nada morenista, pero tampoco ha sido muy claro su tendencia panista.

Quizá por ello el presidente le aventó tantas flores, porque no lo vive como un opositor panista.

Sin embargo, el gobernador Kuri no se ha prestado para los berrinches presidenciales.

Incluso, hace poco el propio gobernador señaló al gobierno federal por no quererle brindar presupuesto para la máxima obra de este gobierno: El puente 5 de Febrero. ¡Ah! Qué sorpresa. Ahora que escribo de esto, caigo en cuenta de que el puente llevará el nombre de la celebración a la que el presidente no quiere venir.

Entonces, luego de tanto piropo y después de venir el reclamo del gobernador por no contar con el apoyo del gobierno federal, vuelve el líder del todos los mexicanos a aventarle porras desde la mañanera, otra vez un poco lo mismo: “Es una gran persona, es un muy buen ser humano, gran gobernador”.

Y pues pienso que ni así Mauricio Kuri cedió ante alguna petición obradorista o algo así pudo pasar quizá , porque ya de plano ayer el presidente en su gustada mañanera dijo que “bueno, pues ahí les va ya, de una vez les digo que no iré a Querétaro el 5 de Febrero”.

A mí me suena más a berrinche y a grosería que a otra cosa.

¿Es trascendente para el estado de Querétaro la ausencia de el presidente? La verdad es que no. Aquí no pasa nada y todo sigue igual. Acá en Querétaro son muchos más los que quieren y admiran a Mauricio Kuri porque realmente ha hecho un extraordinario trabajo como gobernador, que los que no aprueban su desempeño.

Así que este hecho hace que Querétaro sea un estado con un alto rechazo a Morena y todo lo que venga de ellos. Yo no le llamaría que es un estado “panista” como se le conoce.

Más bien la condición actualizada del estado es que se volvió “antimorenista”.

Al presidente se le olvida que la Constitución de México no le pertenece por lo cual no puede hacerle cambios así como si fuera su tesis. Bueno en este orden de ideas, ya el tema de la tesis Morena, pierde fuerza y sentido. Ya vimos que para estar en Morena y ejercer un puesto, no es necesario tener una tesis y si se requiere tenerla y mostrarla, pues faltaba más, en un día se tramita y listo.

Pienso que el golpe está dado en cuanto a la relación diplomática entre Mauricio Kuri y Andrés Manuel López Obrador.

Pero el gobernador es un muy buen ser humano. Les aseguro que para nada hará de esto un drama. Es un caballero además que no politizará el tema de la ausencia de AMLO a este estado. Es que él es así. Por eso es un hombre de primera, como muy bien lo dijo el presidente de todos los mexicanos.

Finalmente el que queda mal es el presidente al elegir no venir a Querétaro que porque “mejor se queda en Palacio Nacional haciendo su propia Constitución”. Suena de risa, pero no es de risa. Así lo quiere hacer o así cuenta que lo va a hacer… pero nadie le hace caso.

La Constitución mexicana ya está escrita. Nadie le puede hacer reformas así porque así, al gusto y al antojo.

Por otra parte, el gobernador Kuri no estará solo: Vendrá seguramente la primera ministra Norma Piña a darle seriedad e importancia al evento y quizá por ahí sea que tampoco quiso venir el mandatario: No se lleva con ella, no le cae bien y no la querría saludar.

Así las cosas en este país y en este estado, con este presidente que se deja llevar más por las viseras que por su inteligencia, como un chiquillo.

Pienso que Querétaro se seguirá manteniendo como un estado en donde no habrá simpatía por Morena.

Claudia Sheinbaum tendrá que hacer doble trabajo para ganarse a los queretanos quienes están muy renuentes a ella.

Veremos qué sucede en un futuro próximo. Las cosas van agarrando fuerza.

Es cuanto.