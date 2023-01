Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, envió un mensaje el domingo pasado un tanto alarmante: “Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero el exgobernador Silvano Aureoles, y ayer... el senador Miguel Ángel Mancera”.

Enseguida, el líder perredista aseguró que su partido buscaría que alianza fuese democrática, es decir, que no sea el PAN el que disponga libremente para nombrar al candidato de Va por México para la Presidencia en 2024, sino que sea el resultado de un proceso donde los tres partidos tengan voz y voto.

Las palabras de Zambrano resonaron fuertemente en aquellos que creemos que la única vía para que la oposición tenga posibilidades de arrebatar a Morena la presidencia es a través de una alianza tripartita. Y sí que tiene posibilidades. Como he señalado en este espacio de SDPnoticias, el lector no deberá olvidar que el 47 por ciento del electorado votó en contra del proyecto de AMLO en 2018.

Lo anterior, sumado al desgaste natural de Morena en el poder, la tendencia de los votantes a hacer posible la alternancia y el hecho mismo de que el macuspano no estará en las boletas, alimenta la confianza de que la oposición unida puede vencer al partido oficial.

Sin embargo, Zambrano dejó entrever una posible escisión en el seno de la alianza. Si bien fue hecho público el supuesto acuerdo de que sería el PAN quien elegiría, de acuerdo a sus procedimientos internos, al candidato presidencial, ahora todo apunta a que el PRD, a pesar de haber devenido en un partido en los márgenes, meterá las manos en la contienda.

En otras palabras, el costo de la unidad de la alianza será alto. Si bien el PAN, por ser el primer partido de oposición en el Congreso y con mayor posibilidad de éxito electoral a nivel federal, estaría legitimado para escoger al candidato de Va por México, el PRI y el PRD exigirán que Acción Nacional negocie, y si se quiere, que ceda.

Vencer a Morena no será tarea sencilla. Primero, la alianza deberá ser formalizada. Y luego, el PRI, PAN y PRD tendrán que negociar exitosamente el mecanismo de selección de los candidatos de Va por México. Marko Cortés, Alito y Jesús Zambrano se verán obligados superar los obstáculos internos y ambiciones personales para que la alianza sea competente y capaz de lograr una de las más desafiantes hazañas electorales de las últimas décadas: derrotar al partido del poderosísimo Andrés Manuel López Obrador.