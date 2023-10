Contra todo pronóstico y encuesta, la segunda vuelta electoral en Ecuador ha llevado a la presidencia a un joven empresario que representa los intereses de la derecha neoliberal en aquel país, dejando fuera la tradición de la izquierda de Rafael Correa que apostó a una mujer, joven y feminista para contender.

La derrota de la izquierda representada por Daniel Noboa en la reciente elección presidencial de Ecuador refleja un giro sorprendente en la política ecuatoriana. Este cambio no solo se debe a la ascendencia de Noboa, un heredero de un imperio bananero y candidato de centroderecha, sino también a una profunda frustración palpable en el electorado.

Durante años, Rafael Correa, un líder carismático de la izquierda ecuatoriana, mantuvo una posición dominante en la política del país. Sin embargo, su respaldo a Luisa González, candidata de la izquierda en esta elección, no fue suficiente para mantener esa influencia. González prometió restaurar la prosperidad y reducir la violencia a los niveles de la era correísta, un mensaje que, lamentablemente para ellos, no resonó con la mayoría de los ecuatorianos.

En lugar de aferrarse a la nostalgia del pasado, el electorado expresó un claro deseo de cambio. Ecuador, una nación de casi 17 millones de personas, ha experimentado un aumento en la violencia perpetrada por grupos criminales internacionales y pandillas locales. La estrategia de Noboa no fue la de la confrontación, de hecho, pretendió desplazar a la irrelevancia a Rafael Correa que enfrenta condena y acusaciones por corrupción. Aquella estrategia le permitió no dar cancha a que la izquierda construyera una polémica de sistema. Desde 2007, las últimas cinco contiendas presidenciales consistieron discursivamente entre la definición del correísmo y el anticorreísmo, en un escenario similar al que se vive en México entre el obradorismo y el anti-obradorismo, en medio de la polarización de un país en el que parecía no haber punto medio hacia el anhelo de importar un nuevo modelo social económico para terminar con la desigualdad. Un anhelo que se quedó manchado por una condena de corrupción y la imposibilidad por un referéndum que en 2018 prohibió la reelección. Pero estas semanas, los candidatos le pasaron un poco por encima. La situación se ha agravado aún más con la transformación de Ecuador en un actor clave en el tráfico mundial de drogas. Esta crisis de seguridad ha obligado a decenas de miles de ecuatorianos a emigrar en busca de una vida más segura y estable, especialmente hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

Además, la pandemia del coronavirus ha dejado una huella económica significativa en Ecuador, como en muchos otros países de América Latina. La dificultad para encontrar empleo adecuado y ganar suficiente dinero para mantener a las familias ha afectado a la mayoría de la población. Con solo el 34 por ciento de los ecuatorianos empleados en trabajos estables según los datos del gobierno, la población está ansiosa por soluciones efectivas y cambios reales en la situación del país.

En resumen, el resultado electoral que muestra a Daniel Noboa en la cima refleja una combinación de factores: la desilusión con la promesa de retornar al pasado de prosperidad bajo la sombra de Correa, el descontento por la creciente violencia y la crisis económica que ha afectado a la nación. Estos elementos han convergido para favorecer a un candidato de centroderecha, marcando un punto de inflexión en la política ecuatoriana y dando forma a un nuevo rumbo para el país en busca de un futuro más estable y seguro.

¿Qué logró cambiar la tendencia que parecía cerrarse en beneficio de Luisa González? Por un lado, la desmemoria de las personas más jóvenes que del régimen correísta han escuchado tan sólo la parte negativa, las acusaciones de corrupción, la amenaza de que González abriría la puerta a un cambio constitucional que de nuevo permitiría volver a Rafael Correa para gobernar después del exilio en Bélgica del que tan solo sale para visitar a sus amigos, como México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las intensas estrategias de difusión mediante mensajería privada en Whatsapp y otras redes sociales permitieron que su discurso se afianzara.

Otro “bando” que ha recibido una solidaridad y reconocimiento sin precedentes es Palestina ante la guerra que sufre en contra de Israel, que se ha propuesto exterminar a todo habitante en la Franja de Gaza cometiendo a los ojos de todo el mundo, una serie de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra entre los que destacan los ataques en contra de personas inocentes, hospitales, niñas, niños, mujeres, entre el llamado al desplazamiento de la zona norte de la franja y los ataques a quemarropa contra los que decidieron desplazarse en la zona sur. Pareciera ser que en el ataque de Hamás radica una última estocada agresiva de avanzada para ocupar ese territorio y no dejar ni un alma palestina viva. Lo sorprendente es que el monopolio de la información ya no corresponde a los medios de comunicación corporativos con dese en Washington ni a los medios o cadenas televisivas que encasillan como “terroristas” a los islámicos y palestinos tan solo por haber nacido en aquel lado del continente.

Existe ahora un sin número de cuentas que, sin imponer una visión religiosa, se aferran a explicar y detallar el exterminio del que han sido víctimas desde 1948, cuando Israel fue reconocido como Estado. Por supuesto que los ataques contra Israel han dejado víctimas y que aquellos deben condenarse, pero gracias a quienes difunden el otro lado de la moneda ahora sabemos que el gobierno de Israel, no su pueblo, comete atrocidades y justifica en la “venganza” destrozar personas inocentes. Lo sabemos gracias a las redes sociales, que van desplazando a los medios en la labor informativa. Uno de los grandes beneficios es que la información de primera mano por parte de quienes viven la noticia ha convertido a ciudadanos en reporteros de a pie; sin embargo, la peor cara de la moneda radica en la desinformación y la inteligencia artificial como una herramienta con la que de manera muy sencilla pueden alterarse hechos. En días recientes, fotografías con soldados que tenían tres brazos o imágenes de bebés carbonizados nos atormentaron entre la duda y la certeza de quienes acusaban al otro bando de “tener bebés en jaulas y asesinarlos” contra quienes acusaban que aquello era información falsa mientras que, decían, sus elementos del ejército llevaban más de 10 años asesinando bebés, niñas, niños y mujeres. Como en todas las guerras, ningún inocente debería morir pues como acierta México en su postura a través de Alicia Bárcena, aún en la guerra, hay reglas.