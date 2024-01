De pronto, la oposición salió a festejar algo irrelevante para el proceso electoral. De hecho, Xóchitl Gálvez, con regocijo, no dudó en publicar su postura luego de lo que pasó en la sesión extraordinaria del Congreso Local de la Ciudad de México. Como sabemos, Ernestina Godoy no pudo ser ratificada y, con ello, ha concluido su paso por la Fiscalía de la CDMX. En ese sentido, Ernestina se puede ir tranquila y con la frente en alto por terminar con la responsabilidad, especialmente por entregar buenas cuentas y concluir indagaciones claves que, después de rigurosas investigaciones, concluyeron en resultados muy positivos. Es el caso del Cártel Inmobiliario que desnudó y cuyos señalamientos, en efecto, no le gustaron a la oposición, pues en medio de ese esquema, puso fin al financiamiento ilícito de exfuncionarios públicos que, muchos de ellos, están rindiendo cuentas ante la justicia.

Eso, por supuesto, hizo que Ernestina Godoy se consagrara como una servidora íntegra y con mucha capacidad para resolver asuntos. En pocas palabras, la responsabilidad que depositaron en ella, la sacó adelante, eso sí, entregando buenas cuentas a los capitalinos. De hecho, recibió muchas muestras de apoyo por parte de la sociedad. Era evidente el voto de confianza y, por esa razón, resultó un estupor la votación extraordinaria de hace un par de días. En efecto, muchos creíamos que era muy complicado por la cantidad de legisladores o, mejor dicho, por los votos necesarios para sacar adelante el tema. Se intentó; Morena no cejó en buscar consensos. Al final no se logró y, para nada, esto significa un revés para el partido guinda.

No sé qué es lo que festeja Xóchitl Gálvez, y mucho menos el candidato del Frente Amplio por México en la CDMX . Al contrario, esto, de manera paradójica, fortalece más a Morena de cara al proceso electoral. Ernestina no pudo ser ratificada, sin embargo, habrá otra trinchera en la que, por supuesto, ayudará mucho a la causa lopezobradorista. En vista de ello, me pareció una buena idea la propuesta que lanzó Ricardo Monreal para sumar a Godoy a una posición de elección popular. Su perfil, además de tener mucha capacidad, es muy atractivo, por lo que significó su paso por la Fiscalía.

Y, con esa capacidad probada, Ricardo Monreal ha visualizado muy bien el escenario político. Ha dicho, en ese sentido, que Ernestina puede ser tomada en cuenta para una precandidatura al Senado de la República —si así lo deciden en el CEN— para participar en este proceso electoral. Eso, no tengo duda, llamará mucha la atención y, de paso, le pondrá mucho nivel a la competencia, pues Ernestina, en estos tres años, demostró estar a la altura de los grandes desafíos. Seguramente, una vez esbozado el comentario, puede ponerse sobre la mesa su nombre.

Y sí, eso puede fortalecer el plan C del presidente López Obrador para ganar en las urnas. Como sabemos, Morena ganará la presidencia de la república, así como entidades claves como CDMX, Puebla, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Morelos y Chiapas; este último territorio, a propósito, con uno de los perfiles más fuertes del lopezobradorismo, Eduardo Ramírez, que actualmente promedia el porcentaje más alto en intención del voto en los estados. Es por ello que, para el caso, el partido guinda arrasará. Eso, de hecho, lo han mostrado todas las encuestas de opinión que se han divulgado a inicios del 2024 y significa que, en unos meses, el plan C será una realidad.

Si nos guiamos por el equipo de primera que ha ido armando Claudia Sheinbaum, tiene a los mejores. Es el caso de Ricardo Monreal, que —desde todos los ángulos— es considerado el mejor operador político de México. También, actores claves como Adán Augusto, Tatiana Clouthier y, por supuesto, Arturo Zaldívar. En ese esquema, queda claro, Sheinbaum sumará a Ernestina Godoy para fortalecer el triunfo inminente en la silla presidencial y, de paso, en la CDMX.

Notas finales