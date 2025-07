“Nadie puede aterrorizar a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos sus cómplices.” EDWARD R. MURROW

Era un noche cualquiera puede ser que fuera trece ¿Qué más da? Pudiera ser que fuera martes Sólo sé que algunas veces cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el gallo JOAQUÍN SABINA

‘El que calla, otorga’, reza el refrán. Actualmente el dicho le va bien a Acción Nacional que, como oposición electoral, guardó absoluto silencio ante las acusaciones en el tema de Adán Augusto López Hernández y su entonces secretario de seguridad pública, hoy prófugo de la justicia y reconocido como líder de la banda criminal ‘La Barredora’.

¿Dónde quedó el elocuente Ricardo Anaya? ¿También se fue de vacaciones como su tocayo, el legislador morenista Ricardo Monreal? Solo un mísero tuit, entrada la tarde de ayer que dice: “A pesar de la creciente evidencia sobre los vínculos de Morena con el crimen organizado, el presidente del Senado impidió que se debatiera el tema en la Comisión Permanente. Es inaceptable que se utilicen las instituciones para censurar y evitar la rendición de cuentas”. A lo cual Gerardo Fernández Noroña respondió: “Hubieras ido a la sesión a decirlo @RicardoAnayaC, ¿te dio frío?”. ¡Qué elegancia la de Francia!, si bien una golondrina no hace verano. Esto es, no es como si el senador del oficialismo aprendiera esas expresiones gracias a que viaja en clase preferente de Air France...

El punto es que coincido con GFN en ese asunto en específico. Ricardo Anaya no se ha pronunciado y, mismo su tuit, solo se dio después de cientos de miles de cuestionamientos en redes sociales.

Y no es como que no hubiera tenido tiempo. Van dos semanas que estalló el escándalo. No es que no sepa hablar. Anaya nos ha regalado unas clases de oratoria y una forma de señalar las corruptelas y pifias de manera puntual. Ahora nada. Ni siquiera asistió el día de ayer al Senado. ¿Por qué?

Les digo el porqué: el que siempre cuestiona de frente, sin complejos, ahora decidió privilegiar su entrañable amistad con el tabasqueño.

Siendo justa, no es el único que otorga. Diversos políticos guardaron silencio sobre el tema Adán Augusto; Manuel Añorve (PRI) o Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano). ¿Por qué?

Alejandro Moreno menciona a Hernán Bermúdez y a Luisa Alcalde, en un corto mensaje; no a López Hernández.

Jorge Romero, presidente del PAN, también guarda silencio y varios legisladores dicen que tienen la instrucción de no hablar del tema… No representan a sus electores.

Mejor Margarita Zavala trató de hablar del tema; pero Fernández Noroña actúo como censor y no se lo permitió. Tampoco a la diputada del PAN, Diana E. Gutiérrez. Mujeres del PAN que procuran hablar del tema y que fueron calladas por el presidente del Senado. Lovely…, diría mi abuela.

El silencio no solo es sospechoso, actúa en detrimento de los legisladores desdibujados.

¿Por qué el silencio?, ¿es efecto Yunes?, ¿cola que les pisen?

Giro de la Perinola

(1) Se sospechaba que con Morena reviviría la práctica de poner a los muertos a votar. Mas el gobierno de la CDMX de plano no los deja descansar. Lo que es más, les pide que también vayan ellos a recoger su acta de defunción con su INE o identificación oficial, con CURP digital (descargada del internet)… en caso de que la persona titular no se presente, puede realizar el trámite cualquier familiar. ¡Menos mal!

(2) Falleció Ozzy Osborne, icono del “heavy metal”, y Fernández Noroña pidió un minuto de aplausos en su honor en el Senado. Aclaró que fue a petición del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien ayer también publicó una esquela por el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath. Pero pedir un minuto de silencio o dar un minuto de atención real por los cientos de muertos en el país producto de la violencia, eso solo los legisladores de otro país. ¡Vergonzoso!