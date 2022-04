El Norte - Reforma - Mural: 100 años del mejor periodismo… y del peor periodismo

En el cumpleaños número 100 de la empresa periodística que preside, Alejandro Junco de la Vega ha publicado una carta. Cito algunos párrafos de la misma:

√ “Hace 20 presidentes, 8 pontífices y 21 copas del mundo esta casa editora selló un pacto con sus lectores: indagar y difundir la verdad”.

√ “Aquella primera edición del domingo 2 de abril de 1922, El Sol tenía 8 páginas y costaba 5 centavos”.

√ “A ese primer esfuerzo se han sumado El Norte, Reforma, Mural, Metro, sus plataformas digitales, la Agencia Informativa Reforma y la encuestadora Datología, que hoy integran Grupo Reforma”.

√ “Esta cruzada en busca de la verdad —siempre de la mano de nuestros lectores— está marcada por la sobrevivencia a las adversidades, a las embestidas del poder y a la intimidación con la mordaza”.

√ “Cuando el gobierno dictaba las primeras planas para endulzarlas con elogios a cambio de publicidad oficial, encontramos la independencia de la dádiva gubernamental y la autosuficiencia respaldados por lectores y anunciantes que apoyaron así el libre periodismo”.

√ “En la época de un solo partido y elecciones de Estado, en nuestras páginas quedaron evidenciadas las irregularidades y prácticas fraudulentas dentro y fuera de las casillas, haciendo eco de una sociedad que clamaba democracia y respeto al voto”.

Lo anterior es cierto:

Soy el primero en reconocer que los diarios de la familia Junco han hecho un gran periodismo independiente, objetivo y crítico.

Me consta, tuve el enorme privilegio de colaborar diariamente en las páginas de El Norte desde 1986 y hasta los primeros meses de 1994 ya con Reforma circulando en la capital mexicana.

Aquel 1986, con un activista regiomontano, Javier Livas, pasé un mes en Chihuahua, donde se celebraron elecciones fundamentales para la democracia mexicana.

El PRI le robó la gubernatura al PAN y hubo protestas tanto en la capital, Chihuahua, como en Ciudad Juárez.

Durante más de 40 días tres personas realizaron un ayuno de protesta —en Chihuahua, el panista de todo la vida Luis H. Álvarez, y en Ciudad Juárez dos ciudadanos indignados por el fraude electoral, Francisco Villarreal y Victor Manuel Oropeza—.

No pocas veces escuché a Villarreal y a Oropeza —y a otras personas que hablaban en los mítines— felicitar a los únicos dos medios que, entonces, decían “la verdad” sobre lo que pasaba en Chihuahua: Proceso y El Norte.

La gente que luchaba contra el fraude patriótico leía todos los diarios y todas las revistas y escuchaba o veía todos los noticieros de radio y televisión de todo México, y solo encontraba información objetiva en El Norte y en Proceso.

Como esa historia, Alejandro Junco de la Vega podrá contar muchas otras. Y es que El Norte —y desde 1993 Reforma— han sido referentes de periodismo objetivo y crítico.

Nunca dejaré de estar agradecido con el señor Junco por haberme permitido publicar mis artículos en sus diarios desde 1986 hasta 1994.

Participé en Reforma durante los primeros meses de la vida de este periódico, y después me retiré.

La versión oficial que ha corrido en Reforma y El Norte es que me despidieron porque yo era amigo de Luis Donaldo Colosio y lo acompañaba en su campaña.

Mi versión es otra: lo que en principio a la dirección de El Norte y Reforma parecía una buena idea —que yo acompañara a Donaldo en sus recorridos por el país buscando la presidencia—, se convirtió en un problema cuando el señor Junco tomo partido: a favor de que Carlos Salinas de Gortari le quitara la candidatura a Colosio para entregarla a Manuel Camacho.

Sí, Junco juega a la política, como todos los editores de periódicos en México.

Recuerdo que me enojé y me fui porque quise irme, después de entregar una computadora portátil que la dirección de Reforma me había dado para que no batallara en el envío de mis artículos desde las comunidades visitadas por el, pocos meses más tarde, candidato asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana.

Un administrador de El Norte y Reforma me buscó para hacer cuentas y pagarme alguna indemnización “en buena onda” —yo era colaborador externo, no empleado—, pero lo ignoré: el asunto no tenía que ver con condiciones de trabajo, sino con la ética que cada quien interpretaba de distinta manera.

Después del magnicidio acepté una propuesta del empresario regiomontano Francisco González: “Te invito a que hagamos juntos un periódico nacional”.

Eso periódico, Milenio, lo hicimos Pancho y yo con los recursos y el talento de este empresario y con mi trabajo —y el de la señora Enriqueta Medina, que aportaba la dosis de orden que a mí me falta—.

Lo primero que hice antes de que naciera la revista Milenio —el origen del periódico del mismo nombre— fue buscar periodistas importantes y eficaces para poder competir en la Ciudad de Mexico con Proceso, La Jornada, Reforma, El Universal, Excélsior.

Pensé que iba a resultar muy complicado encontrar periodistas competentes porque, supuse, todos estaban perfectamente a gusto en sus diarios.

Afortunadamente, Reforma, por sus excesos y abusos —que los hay, y son graves en la empresa de la familia Junco— había dejado ir a Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Ignacio Rodríguez Reyna, Galo Gómez y algunas otros profesionales muy destacados.

Hablo de excesos y abusos de Reforma y El Norte, sí. En el trato con la gente que tiene a su servicio y, también, cuando sus notas y editoriales se dejan influir por las manías ideológicas, religiosas y políticas del señor Junco, y también por los odios de este empresario, a quien considero un genio, pero, como muchos otros genios, tan ensoberbecido que en ocasiones hace las cosas sin el mínimo respeto por la ética.

Quizá porque Milenio nació com buena estrella y con buen periodismo aportado por gente que había estado en Reforma, tuve que sufrir el odio del señor Junco: este hombre, ligado a alguien que tornaba Nuevo León, hizo pasar muy malos ratos a mi familia, sobre todo a mi mamá; a Alejandro ya lo perdoné y casi lo he olvidado, pero este día se me vino a la cabeza.

Sin duda es positivo el balance de 100 años de periodismo de El Norte, de Monterrey; Reforma, de la Ciudad de México, y Mural, de Guadalajara.

La democracia mexicana está en deuda con sus los principales constructores de esos periódicos, Alejandro Junco de la Vega y Ramón Alberto Garza —este último salió de Reforma en muy malos términos, pero fue el colaborador principal de Alejandro en los años difíciles—.

Ha sido exitosa esa empresa porque cuenta con gente talentosa para las ventas, como Ricardo Junco.

Creo que ya no es tan rentable el Grupo Reforma, entre muchas razones por dos evidentes: hay una crisis global en la industria de los medios y, ni hablar, el fanatismo editorial no suma, sino aleja lectores.

¿Fanatismo editorial en Reforma, El Norte y Mural?

Ramón Alberto no era un gran periodista, pero sí un gran director: sabía mover la batuta, hasta donde Junco se lo permitía, para que gente con más inteligencia para el periodismo hiciera su trabajo correctamente; tenía Ramón la ventaja de su pragmatismo, es decir, no se dejaban llevar por las pasiones ideológicas o políticas.

Menos brillante fue el sucesor de Ramon Alberto, el señor Lázaro Ríos, este sí muy dado a dejarse vencer por la ideología, muy a la derecha la suya, evidentemente.

El actual director editorial es una vergüenza: Juan Pardinas no es periodista, sino guerrero suicida a favor de las causas de la ultraderecha.

Se merecen Reforma y El Norte mucho de lo que les dice Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, y es que se nota el sesgo contra la izquierda mexicana.

En su carta por los 100 años de Reforma, Alejandro Junco dice que “el sello de hace 100 años hoy permanece intacto”; no tanto, no tanto… la objetividad la han perdido, ojalá la recuperen.

En síntesis, han sido 100 años del mejor periodismo y del peor periodismo.

Lo que sea, felicidades a todas las personas que hacen El Norte, Reforma y Mural.