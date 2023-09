Ojo: Ya saben que lo que aquí escribo es mi mera opinión personal desde mi intuición y desde mi propia perspectiva.

Ya en otras ocasiones este, como otros gobiernos nos han montado sendos montajes para hacernos creer cosas que nunca fueron verdad.

Si enumero aquí la cantidad de montajes de los que he sido testigo no terminaría nunca.

Creo aquí que quien me lea se irá acordando de todos ellos, les irán pasando por su mente imágenes extrañas…

Morena prometió que a las 5:00 p.m de la tarde del día de hoy daría a conocer los resultados de las famosas “encuestas” que supuestamente existieron para conocer a quién la ciudadanía elegiría como el candidato o la candidata de ese partido para la Presidencia de México para el 2024.

Siendo las 7:30 pm, es decir dos horas y media después se declara ganadora a Claudia Sheinbaum. Cabe comentar que jamás le había visto una sonrisa tan franca y sincera cómo está vez. Me impresiona que la sensación de tener el poder les pueda provocar tanto placer pero parece que así es.

De cerca y a través de noticieros y redes sociales observe cómo ciudadana todo el proceso de hoy y hay algo que me queda muy claro: Todo fue un montaje.

Todo fue preparado, montado, inventado, actuado, para hacer parecer que sí habían papeletas que contar, que sí hubo contabilización de los resultados de las encuestas, para hacernos creer que Marcelo Ebrard sí estaba muy enojado e indignado, que en el Salón de eventos del WTC todos se pusieron a contar miles y miles de encuestas nada más con un puñado de personas…

En fin.

Y es que sí o sí había que hacer el montaje.

Era urgente hacerlo, porque era urgente disfrazar que el presidente de México había elegido a la que será la candidata para la Presidencia de este país: Claudia Sheinbaum Pardo.

Había que convencer a los seguidores de Morena que ellos sí habían tenido un proceso serio de elección y que sobre todas las cosas el Presidente no tenía ni idea de quién sería el elegido o la elegida.

Había que actuar y fingir que hacía berrinche Marcelo Ebrard y los empujones por parte de los representantes y fieles a Ebrard que existieron a las afueras del WTC, también Totalmente actuados y fingidos.

Había que hacer creer que se vendría una ruptura y que esa ruptura si se daba, también había que fingirla.

Aún me parece más contundente el montaje que después del berrinche de Ebrard, y luego de limpiarse las lágrimas, haya dicho que seguirá en Morena. Pues sí. No había mucho para donde hacerse, renunciar era quedarse sin el hueso.

De cualquier modo, si Ebrard se alejaba o se aleja de Morena también será un montaje y también estará pactado.

Todo con el fin de que entre el barullo y el caos la figura de Obrador alzándole la mano a Claudia se difumine.

Para mí todo fue una treta, un show pésimamente montado.

Me siento engañada, manoseada; manipulada. Así es como me siento. Porque veo con asombro cómo se están peleando por el poder pero nadie está viendo por mi país.

Quizás me equivoco, quizás estoy en un error. Creo estar en mi derecho de expresar lo que este “proceso” me hizo sentir: Engaño y manipulación.

Para ello, los de Morena son unos maestros.

Pero no contaban con que yo tengo una capacidad intuitiva muy especial. Esa que a veces incomoda, esa que muchos no quieren ver ni aceptar.

Me parece que todo esto fue un chantaje emocional directamente.

Al final de cuentas, lo único que me alegra y me hace sentir mejor es que habrá una presidenta mujer por primera vez en mi país. Claudia Sheinbaum fue declarada ganadora. Y no, no estoy diciendo que no haya ganado a la buena. Por supuesto creo que muchísima gente la quiere. El pueblo decidió por órdenes de Obrador. Pero nunca lo van a reconocer.

Ya ni hablar de el guapísimo de don Adán Augusto que ni quien se acordara de él pero bien que le gastó en su campaña. Casi al punto del llanto dijo que muchas felicidades para Claudia.

Monreal, como buen orador diciendo mucho sin decir nada, más parece un bolerista cantante de algún bar de Sanborns, diciéndole a Claudia que, la respeta y que cuente con él. Pues sí. Todos en caravana. Es ley.

Si alcanzo a tener vida para ver llegar a una mujer a la Presidencia en el 2024, como mujer me veo en la responsabilidad moral de apoyarla, porque por el hecho de ser mujer, ya llegará con muchísima desventaja en un mundo-país totalmente machista.

A mí nadie me saca de la cabeza que todo esto fue un montaje.

Que además de todo no nos salió gratis, todo costó dinero y mucho, incluso me pregunto yo: ¿Qué necesidad de hacer el show en el WTC en donde la renta de un salón para eventos sociales debe de costar carísimo por hora y ya llevan ahí más de 24?... ¡Y ahí siguen!...

¿Haciendo qué?... Dizque contando, esperando, haciéndola de emoción.

Quiero creer pero me cuesta trabajo. Ahora es la oportunidad de Claudia de demostrarnos de qué está hecha. Ahora sí viene lo bueno.

Tendremos presidenta.

Es cuanto.