Y es que las cosas en plata, diría AMLO. Las cosas como son.

La verdad es que yo sigo viendo a Marko Cortés como un líder débil y sin chispa de uno de los partidos políticos más emblemáticos de la oposición, el PAN.

No le veo ganas, no le creo, no me proyecta nada; no me entusiasma.

Partiendo de ahí todo es confusión en el partido en cuanto a quién o quiénes puedan ser sus candidatos a la Presidencia.

Partiendo de ahí también, pues no veo claro.

Lo que sí veo y muy claramente es que Cortés no le hace caso a nadie. A nadie abraza como a su candidato favorito Se abraza el solito pero nada más.

Veo a un Santiago Creel que dice que quiere ser presidente, pero lo noto un tanto desanimado y desdibujado.

Por principio de cuentas, Marko no se ha animado a decir “este es mi gallo”. Se toman fotos juntos para Twitter, pero nada más.

Yo creo, queriéndome meter en la psique de Santiago Creel, que al no verse abrazado y cobijado por su líder pues siente que no tiene casa que lo proteja ni rumbo y de ahí como su falta de energía para declararse ferviente opositor, creo yo.

Y por otro lado, a Creel como a cualquier otro candidato, debe de darle mucho miedo el tiradero que tendrán que recoger una vez llegando a la Presidencia.

Por otro lado un desangelado Marko Cortés tampoco ha querido levantarle la mano a Lilly Téllez. El mismo caso de Creel.

Una foto aquí y allá juntos ella y él pero nada más.

Hoy en su columna, Federico Arreola, director general de SDPnoticias, propone que el PAN y particularmente Santiago Creel (no menciona a Lilly Téllez quizá por no verle tan fuerte para ser candidata) demanden a Felipe Calderón por su posible contubernio con Genaro García Luna y que solo así el partido panista volvería a retomar nuevos aires y alcanzar altos vuelos.

Pero mas allá de eso yo diría que mientras no haya una reestructura de fondo del partido, donde Marko Cortés tenga la sensatez para hacerse a un lado, para darle oportunidad a un nuevo líder que tenga más carisma, más ganas y más enganche con la gente, nada de lo que hagan servirá.

El líder como líder que se dice ser, debe serlo.

Pero Marko Cortés parece estar en el limbo. No acciona y no reacciona.

Entonces los candidatos más fuertes de Acción Nacional, que son sin duda Santiago Creel y Lilly Téllez, pues no tienen quien les sostenga y les dé piso parejo. No tienen apoyos y prácticamente van solos por sus sueños.

Felipe Calderón propuso hace unos días formar un nuevo partido que fuera totalmente abanderado por la participación ciudadana. Creo yo el ex presidente piensa lo mismo que pienso de Marko Cortés. Es decir Felipe Calderón ya no apuesta por el PAN.

Pero se quedó en suspenso todo.

Como se quedó en suspenso que casi sale salpicado el presidente de este país en el caso de Genaro García Luna pero ya no se supo más.

Entonces con estas inestabilidades de incertidumbres el rumbo de los líderes opositores es muy incierto.

Verdaderamente, la sociedad civil es la que deberá de poner orden y darle control de mando al PAN, porque de otra manera parece ser que todos andan como muy adormilados.

Mientras tanto, con las fuerzas que tienen, con lo que pueden, Santiago y Lilly hacen malabar y medio en la orfandad política en la que se encuentran para tratar de tener credibilidad y convencer.

La cosa es que cada líder de cada partido se asume como tal y no permite que nadie les quite esa posición: “no me muevo, no me muevo y no me muevo”... Así todos… así Alito, así Zambrano.

Pero según ellos son muy democráticos y solo ven por México y no por sus intereses.

Son tiempos de cambios, de decisiones, de valentías y no de cobardías, son tiempos de unidad y de hacer algo ya y pronto porque el presidente parece que va a estallar en cualquier momento y no estamos preparados para ello.

Es cuanto.